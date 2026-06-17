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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:04
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün çekilen kura sonucunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalma hedefi doğrultusunda ilk sınavını temmuz ayında verecek. Futbolseverler "Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? " sorusuna yanıt arıyor.