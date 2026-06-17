Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri

GORNİK ZABRZE NERENİN TAKIMI?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze, Polonya takımıdır.

Ülkenin güneyindeki Silesia (Silezya) bölgesinde yer alan Zabrze şehrini temsil eder ve Polonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa'da mücadele eder.

Tarihinde 14 lig şampiyonluğu bulunan oldukça köklü bir kulüptür ve kadrosunda bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen ünlü futbolcu Lukas Podolski yer almaktadır.