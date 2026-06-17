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Haberler Fotohaber Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:04

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün çekilen kura sonucunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalma hedefi doğrultusunda ilk sınavını temmuz ayında verecek. Futbolseverler "Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? " sorusuna yanıt arıyor.

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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi heyecanı Fenerbahçe için resmen başladı. UEFA'nın bugün gerçekleştirdiği kura çekiminde Gornik Zabrze ile eşleşen sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda tur arayacak. Karşılaşmaların temmuz ayında oynanması beklenirken, temsilcimizin Avrupa yolculuğundaki ilk rakibi de netleşmiş oldu. İşte, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maç tarihleri...

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Eşleşmede ilk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş maçı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri

GORNİK ZABRZE NERENİN TAKIMI?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze, Polonya takımıdır.

Ülkenin güneyindeki Silesia (Silezya) bölgesinde yer alan Zabrze şehrini temsil eder ve Polonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa'da mücadele eder.

Tarihinde 14 lig şampiyonluğu bulunan oldukça köklü bir kulüptür ve kadrosunda bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen ünlü futbolcu Lukas Podolski yer almaktadır.

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri
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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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