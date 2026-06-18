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Haberler Fotohaber Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim oldu?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:24

Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim oldu?

Futbolseverler merakla Fenerbahçe yeni teknik direktörünün kim olacağına yönelik sorgulamalar yapmaya başladı. Böylece sarı-lacivert taraftarlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken, takımın geleceğine yönelik planlamalar ön plana çıktı. Peki Fenerbahçe yeni teknik direktörü ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

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Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim oldu?

Haziran ayının ilk haftasında yapılan seçimler ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de şimdi de yeni teknik direktörün seçim süreci gündeme geldi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Fenerbahçe Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü açıklanış günü, saati ve yayın bilgileri netleşti. Böylece futbolseverlerin planlamaları şekillendi.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim oldu?

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktörü adayları arasında adı geçmeyen İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu.

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Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim oldu?

AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Fenerbahçe uzun zamandır Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin ikilisi ile yeni sezon hazırlıkları planı yapıyordu. Geçtiğimiz hafta cuma günü Aziz Yıldırım kendi imzasıyla yaptığı açıklamada daha teknik direktör adayının belli olmadığını Aykut Kocaman'ın gündemde olmadığını arayışların sürdüğünü söylemişti.

Ancak aradan geçen bir haftalık zamanda kocaman cephesi ile Fenerbahçe yönetimi arasındaki görüşmeler tıkandı olumlu bir sonuç alınamadı bunun üzerine takımın pazartesi günü sezonu açacağı için İsmail Kartal göreve getirildi.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim oldu?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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