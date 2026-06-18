Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim oldu?

AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Fenerbahçe uzun zamandır Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin ikilisi ile yeni sezon hazırlıkları planı yapıyordu. Geçtiğimiz hafta cuma günü Aziz Yıldırım kendi imzasıyla yaptığı açıklamada daha teknik direktör adayının belli olmadığını Aykut Kocaman'ın gündemde olmadığını arayışların sürdüğünü söylemişti.

Ancak aradan geçen bir haftalık zamanda kocaman cephesi ile Fenerbahçe yönetimi arasındaki görüşmeler tıkandı olumlu bir sonuç alınamadı bunun üzerine takımın pazartesi günü sezonu açacağı için İsmail Kartal göreve getirildi.