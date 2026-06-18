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Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim oldu?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:24
Fenerbahçe teknik direktörü açıklandı! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim oldu?
Futbolseverler merakla Fenerbahçe yeni teknik direktörünün kim olacağına yönelik sorgulamalar yapmaya başladı. Böylece sarı-lacivert taraftarlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken, takımın geleceğine yönelik planlamalar ön plana çıktı. Peki Fenerbahçe yeni teknik direktörü ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…