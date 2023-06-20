Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:24

Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe yeni sezon formaları için nefesler tutuldu. Takımın sponsoru Puma geçtiğimiz gün "Yarını bekleyin" ifadeleriyle bir video yayınlarken yeni sezonda kullanılacak formaların bugün tanıtılacağının sinyalini verdi. Paylaşılan videoda, sarı-lacivertli ekibin Başakşehir maçında giydiği yeni sezon çubuklusu yer aldı. Bu noktada ise "Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe yeni sezon formaları ve fiyatı gibi merak edilenler.