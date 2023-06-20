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Haberler Fotohaber Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:24

Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe yeni sezon formaları için nefesler tutuldu. Takımın sponsoru Puma geçtiğimiz gün "Yarını bekleyin" ifadeleriyle bir video yayınlarken yeni sezonda kullanılacak formaların bugün tanıtılacağının sinyalini verdi. Paylaşılan videoda, sarı-lacivertli ekibin Başakşehir maçında giydiği yeni sezon çubuklusu yer aldı. Bu noktada ise "Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe yeni sezon formaları ve fiyatı gibi merak edilenler.

Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe 2023-2024 sezonu için formalarını bugün tanıtacak. Takımın forma sponsoru Puma, yeni sezon için sinyali verdi. 'Yarını bekleyin' adıyla bir video yayınlayan Puma, yeni sezon formalarının görücüye çıkacağını işaret ederken bu video sonrası sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar "Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekip, Başakşehir'le oynadığı final maçında yeni sezon çubuklusunu giymişti. İşte 2023-2024 Fenerbahçe yeni sezon formaları ve detaylar.

Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI TANITILIYOR!

Takımın forma sponsoru Puma, yeni sezon için sinyali verdi. 'Yarını bekleyin' adıyla bir video yayınlayan Puma, yeni sezon formalarının görücüye çıkacağını işaret etti.

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Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

'Daima Fener' etiketiyle paylaşılan videoda, sarı-lacivertli ekibin Başakşehir maçında giydiği yeni sezon çubuklusu yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin ikinci formasının sarı renkli olması bekleniyor.

Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE'NİN 2023-2024 SEZONU FORMALARI NASIL, NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Formalar henüz tanıtılmadı ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtılıyor! Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonu formaları nasıl, ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?
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