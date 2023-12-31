Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:10
Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri
Cansu Kurtçu kimdir sorusu yılbaşı özel programının ardından gündeme geldi. 2014 yılında Fettah Can ile dünya evine giren Cansu Kurt söz yazarı ve şarkıcı kimliği ile tanınıyor. Yılbaşı gecesine özel TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye programına konuk sanatçı olarak katılan Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında nereli, evli mi soruları ile gündemde. İşte, Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri...