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Haberler Fotohaber Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:10

Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

Cansu Kurtçu kimdir sorusu yılbaşı özel programının ardından gündeme geldi. 2014 yılında Fettah Can ile dünya evine giren Cansu Kurt söz yazarı ve şarkıcı kimliği ile tanınıyor. Yılbaşı gecesine özel TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye programına konuk sanatçı olarak katılan Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında nereli, evli mi soruları ile gündemde. İşte, Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri...

Fettah Can’ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

Cansu Kurtçu hayatı ile gündemde. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Kurtçu Ala, Büyük Resim, Hasret, Kalbim Ellerinde şarkıları ile tanınmakta. 2024 yılında Fettah Can ile dünya evine giren isim Anraka'da dünyaya geldi. Peki, Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı?

Fettah Can’ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

CANSU KURTÇU KİMDİR?
Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını üstlendi. Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

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Fettah Can’ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görüyor.

Fettah Can’ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

Cansu Kurtçu, 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Fettah Can ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Fettah Can’ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

CANSU KURTÇU ŞARKILARI
İlk albümünü 2011 yılında "His" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "Batak" "Kalk Gel Bana" "Amenna" ve "Ne Değişti Ki" singleları takip etti. aralık 2016 tarihinde yazdığı ''Deligül'' şarkısını berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu. Cansu Kurtçu son olarak ise ' Dünyanın En Güzel Sırrı' adlı single çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu.

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