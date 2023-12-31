Fettah Can’ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu şarkıları ve besteleri

CANSU KURTÇU ŞARKILARI

İlk albümünü 2011 yılında "His" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "Batak" "Kalk Gel Bana" "Amenna" ve "Ne Değişti Ki" singleları takip etti. aralık 2016 tarihinde yazdığı ''Deligül'' şarkısını berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu. Cansu Kurtçu son olarak ise ' Dünyanın En Güzel Sırrı' adlı single çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu.