FIFA The Best ödülleri 15 Ocak 2024 Pazartesi günü yapılan törenle sahiplerine dağıtıldı. 2023 yılının en iyi erkek futbolcusunu öğrenmek isteyenler yoğun olarak FIFA The Best 2023 en iyi erkek futbolcu ödülünü kim aldı? sorusuna cevap arıyor.

FIFA THE BEST 2023 EN İYİ ERKEK FUTBOLCU ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

FIFA The Best 2023 en iyi erkek futbolcu ödülü kazananı ve tüm detaylar şöyle;