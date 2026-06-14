Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Fildişi Sahili - Ekvador maçı, Dünya Kupası grup aşamasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayın bilgileri ve maç detaylarını öğrenmek için aramalarını sürdürüyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar...