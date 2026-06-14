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Haberler Fotohaber Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 23:54

Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Fildişi Sahili ile Ekvador kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve ekranlara geleceği kanalı araştırmaya başladı. Özellikle "Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

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Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Fildişi Sahili - Ekvador maçı, Dünya Kupası grup aşamasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayın bilgileri ve maç detaylarını öğrenmek için aramalarını sürdürüyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar...

Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

FİLDİŞİ SAHİLİ - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN?

14 Haziran Pazar'ı 15 Haziran Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak

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Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

FİLDİŞİ SAHİLİ - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Haziran Pazar'ı 15 Haziran Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak olan Fildişi Sahili - Ekvador maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

FİLDİŞİ SAHİLİ - EKVADOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Fildişi Sahili: Fofana, Konan, Agbadou, Singo, S. Fofana, Doue, Kessie, Diomande, Sangare, Diallo, Guessand

Ekvador: Galindez, Preciado, Pacho, Hincapie, Estupinan, Vite, Paez, Caicedo, Plata, Valencia, Yeboah

Fildişi Sahili - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçı!

TRT DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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