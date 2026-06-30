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Haberler Fotohaber Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:02

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maç programı Fildişi Sahili-Norveç karşılaşmasıyla devam edecek. Mücadelede iki ülke, turnuvanın sonraki aşamasında Brezilya ile eşleşme hedefiyle sahaya çıkacak. Fildişi Sahili-Norveç maçı için yayın saati, kanal bilgisi detayları belli oldu. İşte, karşılaşma öncesi öne çıkan bilgiler…

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Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı

Fildişi Sahili ve Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Karşılaşma, ABD'nin Texas kentinde futbolseverlerle buluşacak.

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili-Norveç maçı, 30 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

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Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fildişi Sahili-Norveç maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı

FİLDİŞİ SAHİLİ-NORVEÇ MAÇININ GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

Fildişi Sahili-Norveç maçını kazanan ekip, son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak.

Brezilya, Son 32 Turu'nda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

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