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Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:02
Fildişi Sahili-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Son 32 Turu maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maç programı Fildişi Sahili-Norveç karşılaşmasıyla devam edecek. Mücadelede iki ülke, turnuvanın sonraki aşamasında Brezilya ile eşleşme hedefiyle sahaya çıkacak. Fildişi Sahili-Norveç maçı için yayın saati, kanal bilgisi detayları belli oldu. İşte, karşılaşma öncesi öne çıkan bilgiler…