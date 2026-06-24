Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlarken A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu. Çin karşılaşmasıyla Polonya etabına başlayacak milliler, ardından ev sahibi Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Filenin Efeleri Çin mücadelesinde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.