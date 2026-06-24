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Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
Giriş Tarihi: 24.06.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:04
Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yeniden sahaya çıkacak. Polonya etabında ilk maçına çıkacak milliler, turnuvadaki kritik mücadelede Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri için ikinci hafta programı dört maçtan oluşurken, ilk karşılaşmada gözler hem maç saatine hem de yayın ekranına çevrildi. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maçı canlı yayın bilgisi...