Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
Giriş Tarihi: 24.06.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:04

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yeniden sahaya çıkacak. Polonya etabında ilk maçına çıkacak milliler, turnuvadaki kritik mücadelede Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri için ikinci hafta programı dört maçtan oluşurken, ilk karşılaşmada gözler hem maç saatine hem de yayın ekranına çevrildi. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maçı canlı yayın bilgisi...

  • ABONE OL
Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlarken A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu. Çin karşılaşmasıyla Polonya etabına başlayacak milliler, ardından ev sahibi Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Filenin Efeleri Çin mücadelesinde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

FİLENİN EFELERİ ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çin-Türkiye voleybol maçı, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta programında oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Filenin Efeleri VNL mücadelesi, Polonya'nın Gliwice kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin 2026 VNL karşılaşmaları, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

FİLENİN EFELERİ'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Polonya etabındaki kalan maç programı şöyle:

  • 25 Haziran 2026: Polonya-Türkiye / 21.00
  • 27 Haziran 2026: Türkiye-Arjantin / 21.30
  • 28 Haziran 2026: Belçika-Türkiye / 17.30

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA