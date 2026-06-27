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Giriş Tarihi: 27.06.2026 19:38

Filenin Efeleri VNL Maçı Yayın Bilgisi | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında rakibi Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki üst tur iddiasını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. "Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları araştırılıyor. İşte Filenin Efeleri 2026 VNL maçı yayın bilgileri...

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Filenin Efeleri VNL Maçı Yayın Bilgisi | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Filenin Efeleri, ilk maçlarda gösterdiği performansın ardından bu kez Arjantin karşısında galibiyet arayacak. Türkiye - Arjantin voleybol maçı saati, tarihi ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Filenin Efeleri VNL Maçı Yayın Bilgisi | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - ARJANTİN VALEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Arjantin voleybol maçı, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü 21.30 saatinde başlayacak. Karşılaşma, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta programında oynanacak.

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Filenin Efeleri VNL Maçı Yayın Bilgisi | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye - Arjantin voleybol maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Böylece bu kritik mücadele voleybolseverler ile paylaşılabilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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