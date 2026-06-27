Filenin Efeleri VNL Maçı Yayın Bilgisi | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Filenin Efeleri, ilk maçlarda gösterdiği performansın ardından bu kez Arjantin karşısında galibiyet arayacak. Türkiye - Arjantin voleybol maçı saati, tarihi ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor.