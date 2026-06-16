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Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:50

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi ikinci hafta heyecanı voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler maç tarihine, başlama saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. İkinci hafta mücadelesinde galibiyet hedefleyen milliler, organizasyondaki çıkışını sürdürmek için parkeye çıkacak. Türkiye-Belçika maçına ilişkin tüm detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

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FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları başlarken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fikstürü merak konusu oldu. Filenin Sultanları, ikinci hafta programında Belçika karşısında önemli bir sınav verecek. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek mücadele öncesinde taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye'nin ikinci hafta maç takvimi ve Belçika karşılaşmasının ayrıntıları netleşti.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA MAÇLARINI TAMAMLADI!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da tamamladı.

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FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

2.Hafta (Ankara,Türkiye)

17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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