FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları başlarken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fikstürü merak konusu oldu. Filenin Sultanları, ikinci hafta programında Belçika karşısında önemli bir sınav verecek. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek mücadele öncesinde taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye'nin ikinci hafta maç takvimi ve Belçika karşılaşmasının ayrıntıları netleşti.