Haberler
Fotohaber
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:50
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi ikinci hafta heyecanı voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler maç tarihine, başlama saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. İkinci hafta mücadelesinde galibiyet hedefleyen milliler, organizasyondaki çıkışını sürdürmek için parkeye çıkacak. Türkiye-Belçika maçına ilişkin tüm detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor.