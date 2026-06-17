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Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:04
Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasının açılış mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Belçika karşı karşıya geliyor. Spor tutkunları "Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularını merakla araştırıyor. Böylece gözler; Filenin Sultanları ekibin maç tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerine çevrildi.