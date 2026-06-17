Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi ikinci hafta heyecanı başlıyor. İlk etabı tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımının Belçika ile yapacağı maça dair tarih ile canlı yayın bilgileri, saat ve kanal detayları netleşti. Valeybolseverler; A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek Belçika ile olan mücadelesi için heyecanlı bekleyiş içinde.