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Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:04

Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasının açılış mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Belçika karşı karşıya geliyor. Spor tutkunları "Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularını merakla araştırıyor. Böylece gözler; Filenin Sultanları ekibin maç tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerine çevrildi.

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Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi ikinci hafta heyecanı başlıyor. İlk etabı tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımının Belçika ile yapacağı maça dair tarih ile canlı yayın bilgileri, saat ve kanal detayları netleşti. Valeybolseverler; A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek Belçika ile olan mücadelesi için heyecanlı bekleyiş içinde.

Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta açılış mücadelesi olan Türkiye - Belçika maçı; 17 Haziran Çarşamba bugün Ankara'da oynanacak. Büyük karşılaşma TSİ ile 19.30'da başlayacak.

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Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci hafta maçı bugün oynanacak. Türkiye - Belçika karşılaşması 19.30'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Filenin Sultanları Türkiye - Belçika maçı yayın bilgileri: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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