Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:54

Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ilk iki etabı geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın final yolundaki son virajı olan 3. hafta maç programı netleşti. Brezilya ve Ankara etaplarının ardından rotayı Asya'ya çeviren Filenin Sultanları'nın oynayacağı karşılaşmalar öncesinde "Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu ön plana çıktı. İşte ay-yıldızlı ekibin güncel maç takvimi detayları…

  • ABONE OL
Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap karşılaşmaları tamamlandı. Böylece gözler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3.hafta maç takvimine çevrildi. Filenin Sultanları'nın ilk etapta Brezilya'da, ikinci etapta ise Ankara'da kendi seyircisi önünde sergilediği başarılı performanslarının ardından voleybolseverler üçüncü etaptaki mücadeleler için heyecanlı bekleyiş içinde. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek mücadeleler ile filede galibiyet yarışı devam edecek.

Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap karşılaşmaları tamamlandı böylece voleybolseverler için üçüncü etap ön plana çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları 8-12 Temmuz tarihleri arasında Kansai-Japonya'da oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz
06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz
07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz
13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz
09.30 Tayland-Türkiye

Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?

2026 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

1- Amerika Birleşik Devletleri | 20 puan

2- Brezilya | 20 puan

3- İtalya | 18 puan

4- Polonya | 17 puan

5- Japonya | 16 puan

6- Türkiye | 15 puan

7- Kanada | 15 puan

8- Çin | 14 puan

9- Hollanda | 12 puan

10- Çekya | 11 puan

11- Almanya | 11 puan

12- Belçika | 11 puan

13- Sırbistan | 10 puan

14- Tayland | 9 puan

15- Ukrayna | 6 puan

16- Bulgaristan | 5 puan

17- Dominik Cumhuriyeti | 5 puan

18- Fransa | 4 puan

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA