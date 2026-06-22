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Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:54
Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ilk iki etabı geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın final yolundaki son virajı olan 3. hafta maç programı netleşti. Brezilya ve Ankara etaplarının ardından rotayı Asya'ya çeviren Filenin Sultanları'nın oynayacağı karşılaşmalar öncesinde "Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu ön plana çıktı. İşte ay-yıldızlı ekibin güncel maç takvimi detayları…