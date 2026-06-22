Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Maç Takvimi: Filenin Sultanları 3.hafta maçları ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap karşılaşmaları tamamlandı. Böylece gözler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3.hafta maç takvimine çevrildi. Filenin Sultanları'nın ilk etapta Brezilya'da, ikinci etapta ise Ankara'da kendi seyircisi önünde sergilediği başarılı performanslarının ardından voleybolseverler üçüncü etaptaki mücadeleler için heyecanlı bekleyiş içinde. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek mücadeleler ile filede galibiyet yarışı devam edecek.