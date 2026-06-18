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Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:17

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ankara etabındaki ilk sınavında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, serisini sürdürmek için parkeye çıkacak. Voleybolseverler ise Türkiye-Fransa karşılaşmasının saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Ankara'da oynanacak mücadele öncesinde gözler millilerin performansına çevrildi.

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Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede milliler, ev sahibi olduğu haftada taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından ikinci sınavına hazırlanan Filenin Sultanları'nın maç programı voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Türkiye-Fransa maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

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Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT SPOR ekranlarında yayımlanacak.

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takımımız, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

İkinci etap maç programımız şu şekilde:

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Haziran Perşembe: 19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cuma: 19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Cumartesi: 19.30 Türkiye-Çin

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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