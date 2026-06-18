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Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:17
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ankara etabındaki ilk sınavında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, serisini sürdürmek için parkeye çıkacak. Voleybolseverler ise Türkiye-Fransa karşılaşmasının saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Ankara'da oynanacak mücadele öncesinde gözler millilerin performansına çevrildi.