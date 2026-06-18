Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi 2. maçı: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede milliler, ev sahibi olduğu haftada taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından ikinci sınavına hazırlanan Filenin Sultanları'nın maç programı voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Türkiye-Fransa maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.