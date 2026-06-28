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Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:54

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye’nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın voleybol maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dünya voleybolunun zirvesinde yer alan ve elde ettiği başarılarla büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü hafta takvimi ve puan durumu netleşti. Peki, Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün?

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye’nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 VNL 3. Hafta programı netleşti. Karşılaşmaları canlı takip etmek isteyenler, 'Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün ve puan durumu nasıl?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye’nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz 2026 – Saat 06:00 | Türkiye - Polonya

10 Temmuz 2026 – Saat 07:00 | ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – Saat 13:20 | Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – Saat 09:30 | Tayland - Türkiye

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye’nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün?

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın VNL ve Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm maçları şifresiz olarak TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı ve naklen yayınlanmaktadır.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye’nin voleybol maçları ne zaman, hangi gün?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

USA:20
BREZİLYA:20
İTALYA:18
POLONYA:17
JAPONYA:16
TÜRKİYE:15
KANADA:15
ÇİN:14
HOLLANDA:12
ÇEKYA:11

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