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Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:17

Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) nefes kesen mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Ankara'daki ikinci hafta etaplarını başarıyla tamamlayan milli takımımızın bir sonraki durağı Uzak Doğu olacak. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği kritik viraj öncesinde, ay-yıldızlı ekibimizin zorlu rakiplerine karşı parkeye çıkacağı günler netleşti. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman ve nerede?

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Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi turnuvasında şampiyonluk hedefleyen millilerimiz, grup aşamasının son ayağında kozlarını paylaşacak. Dünya sıralamasını doğrudan etkileyen ve finallere giden yolu belirleyecek olan bu heyecan dolu periyotta, takımımızın karşılaşacağı ülkeler ve müsabakaların başlama saatleri resmi olarak duyuruldu. Filenin Sultanları maç takvimi şöyle:

Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI VNL 3. HAFTA MAÇLARI HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 VNL organizasyonunun üçüncü haftasında Asya kıtasına uçuyor. İlk haftayı Brezilya'da, ikinci haftayı ise seyircisi önünde Ankara'da geçiren Filenin Sultanları, grup aşamasının son ayağındaki karşılaşmalarını Japonya'nın Kansai bölgesinde oynayacak.

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Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

2026 VNL TÜRKİYE 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

Japonya'da organize edilecek etapta millilerimiz toplamda dört zorlu müsabakaya çıkacak. Maçların oynanacağı bölgedeki zaman farkı nedeniyle Türkiye'deki voleybolseverlerin sabah saatlerinde ekran başında olması gerekecek. Takımımızın karşılaşma takvimi Türkiye saatiyle (TSİ) şu şekildedir:

8 Temmuz 2026 Çarşamba - Saat 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 Cuma - Saat 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 Pazar - Saat 09.30: Tayland - Türkiye

Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1. ABD 20

2. Brezilya 20

3. İtalya 18

4. Polonya 17

5. Japonya 16

6. Türkiye 15

7. Kanada 15

8. Çin 14

9. Hollanda 12

10. Çek Cumhuriyeti 11

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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