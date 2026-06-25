Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi turnuvasında şampiyonluk hedefleyen millilerimiz, grup aşamasının son ayağında kozlarını paylaşacak. Dünya sıralamasını doğrudan etkileyen ve finallere giden yolu belirleyecek olan bu heyecan dolu periyotta, takımımızın karşılaşacağı ülkeler ve müsabakaların başlama saatleri resmi olarak duyuruldu. Filenin Sultanları maç takvimi şöyle: