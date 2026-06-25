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Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:17
Filenin Sultanları Maç Takvimi 2026: VNL 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) nefes kesen mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Ankara'daki ikinci hafta etaplarını başarıyla tamamlayan milli takımımızın bir sonraki durağı Uzak Doğu olacak. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği kritik viraj öncesinde, ay-yıldızlı ekibimizin zorlu rakiplerine karşı parkeye çıkacağı günler netleşti. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman ve nerede?