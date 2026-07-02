Haberler
Fotohaber
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:55
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. hafta karşılaşmaları için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Japonya etabında oynanacak kritik mücadeleler öncesinde maç programı netleşti. Voleybolseverler ise Türkiye-Polonya karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar.