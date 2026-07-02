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Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:55

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. hafta karşılaşmaları için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Japonya etabında oynanacak kritik mücadeleler öncesinde maç programı netleşti. Voleybolseverler ise Türkiye-Polonya karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde normal sezonun son haftasına girilirken, finaller yolunda kritik karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. İlk iki haftayı başarılı sonuçlarla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ilk sınavında güçlü rakibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde Filenin Sultanları'nın 3. hafta maç takvimi ve karşılaşma programı da belli oldu.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) kaderini doğrudan etkileyecek olan kritik Türkiye-Polonya karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Japonya'nın Kansai bölgesinde yer alan Osaka kentinin ev sahipliği yapacağı bu dev müsabaka, yerel saat farkı sebebiyle Türkiye saati ile sabahın erken ışıklarında, yani saat 06.00'da başlayacak.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz 2026 Çarşamba:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz 2026 Cuma:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026 Cumartesi:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026 Pazar:

09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?

VNL PUAN SIRALAMASI GÜNCEL TABLOSU

1 - ABD 7 1 20

2 -Brezilya 7 1 20

3 - İtalya 6 2 18

4 - Polonya 6 2 17

5 - Japonya 6 2 16

6 - Türkiye 6 2 15

7 - Kanada 5 3 15

8 - Çin 5 3 14

9 - Hollanda 4 4 12

10 - Çekya 4 4 11

11 -Almanya 3 5 11

12 - Belçika 3 5 8

13 - Sırbistan 2 6 10

14 - Tayland 2 6 9

15 - Ukrayna 2 6 6

16 - Bulgaristan 2 6 5

17 - Dominik Cumhuriyeti 1 7 5

18 - Fransa 1 7 4

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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