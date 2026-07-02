FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3.hafta maçları ne zaman?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde normal sezonun son haftasına girilirken, finaller yolunda kritik karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. İlk iki haftayı başarılı sonuçlarla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ilk sınavında güçlü rakibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde Filenin Sultanları'nın 3. hafta maç takvimi ve karşılaşma programı da belli oldu.