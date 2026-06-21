Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Türkiye - Çin maçı canlı izle aramaları, mücadele öncesinde yoğunluk kazandı. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. 2026 Milletler Ligi'nde parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında kritik bir mücadele verecek.