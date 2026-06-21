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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 19:10

Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın fikstürü voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nde Çin karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanırken, voleybol tutkunları maçın başlangıç saati, yayıncı kuruluşu ve canlı yayın detaylarını öğrenmek için aramalarını sürdürüyor. İşte Türkiye-Çin valeybol maçı canlı yayın bilgileri...

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Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Türkiye - Çin maçı canlı izle aramaları, mücadele öncesinde yoğunluk kazandı. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. 2026 Milletler Ligi'nde parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında kritik bir mücadele verecek.

Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE - ÇİN MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye - Çin karşılaşması 19.30'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Aşağıdaki bağlantıdan canlı izleyebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor?ysclid=m2ksfft2wz618603347

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Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasındaki mücadelesi bu akşam 21 Haziran Pazar günü oynanacak.

Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE - ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Almanya VNL maçı 21 Haziran Pazari saat 19.30'da başlayacak.Karşılaşma TRT Spor aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları maçı canlı izle: Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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