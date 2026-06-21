Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ankara'da devam ediyor. Turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Belçika,Fransa ve Almanya karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Milli takımın elde ettiği sonuçların ardından gözler güncel sıralamaya çevrilirken, taraftarlar puan tablosundaki son durumu yakından takip ediyor. İşte 2026 FIVB Milletler Ligi puan durumu ve Filenin Sultanları'nın sıralamadaki yeri...