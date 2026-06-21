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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:58

Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele tüm hızıyla devam ederken, voleybolseverler güncel sıralamayı yakından takip ediyor. Ankara'da oynanan ikinci hafta maçlarında etkili bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, ilk iki karşılaşmanın ardından Almanya engelini de kayıpsız geçti. Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın puan tablosundaki yeri ve kalan maç programı merak ediliyor.

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Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ankara'da devam ediyor. Turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Belçika,Fransa ve Almanya karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Milli takımın elde ettiği sonuçların ardından gözler güncel sıralamaya çevrilirken, taraftarlar puan tablosundaki son durumu yakından takip ediyor. İşte 2026 FIVB Milletler Ligi puan durumu ve Filenin Sultanları'nın sıralamadaki yeri...

Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?

MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAÇINCI SIRADA?

Ankara etabına galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa karşısında da kazanarak toplam galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde topladığı 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Başarılı performansını sürdüren milliler, üst sıralar için mücadelesine devam ediyor.

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Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?

FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1 - Brezilya - 19

2 - ABD - 17

3 - Japonya - 16

4 - Polonya - 16

5 - İtalya - 15

6 - Türkiye - 13

7 - Çin - 13

8 - Kanada - 13

9 - Hollanda - 9

10 - Çekya - 9

Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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