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Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:58
Filenin Sultanları puan durumu güncel! 2026 FIVB Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı kaç puanda?
2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele tüm hızıyla devam ederken, voleybolseverler güncel sıralamayı yakından takip ediyor. Ankara'da oynanan ikinci hafta maçlarında etkili bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, ilk iki karşılaşmanın ardından Almanya engelini de kayıpsız geçti. Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın puan tablosundaki yeri ve kalan maç programı merak ediliyor.