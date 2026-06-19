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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi
Giriş Tarihi: 19.06.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 07:45

Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Ankara etabında sahne alan Filenin Sultanları puan durumu tablosundaki son sıralaması ve güncel maç takvimi voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvadaki güncel puanı, kaçıncı sırada yer aldığı ve kalan zorlu karşılaşmalarının saatleri netleşti.

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Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi

Dünya sahnesinde fırtınalar estiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL 2026 turnuvasının ikinci haftasında Ankara seyircisi önünde kritik mücadelelere çıkıyor. Topladığı puanlarla finallere kalmayı hedefleyen ay-yıldızlı ekibimizin organizasyondaki galibiyet-mağlubiyet sayıları ve turnuva tablosundaki en son konumu, finaller öncesinde büyük önem taşıyor.

Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI VNL 2026 PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

2026 FIVB Milletler Ligi turnuvasında geride kalan kıran kırana mücadelelerin ardından Filenin Sultanları, topladığı 11 puanla 6. sırada yer alıyor. Brezilya'nın liderlik koltuğunda oturduğu organizasyonda, İtalya ve ABD gibi güçlü rakipler üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

İlk 8 takımın doğrudan Çin'in Makao kentinde düzenlenecek olan VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacağı turnuvada, A Milli Kadın Voleybol Takımımız en son Fransa karşısında 3-0 net bir galibiyet aldı.

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Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2026

  1. BREZİLYA 16
  2. İTALYA 15
  3. ABD 14
  4. JAPONYA 13
  5. POLONYA 13
  6. TÜRKİYE 11
  7. ÇİN 10
  8. KANADA 10
  9. ÇEK CUMHURİYETİ 9
  10. HOLLANDA 6
Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI VNL 2026 GÜNCEL MAÇ TAKVİMİ

Ankara etabındaki son karşılaşmalarına odaklanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın önünde birbirinden zorlu iki büyük sınav daha bulunuyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak bu dev karşılaşmaların ardından turnuvanın üçüncü etabı için Japonya'ya hareket edilecek. İşte millilerin Ankara etabında oynayacağı kalan maçların programı:

20 Haziran 2026 Cumartesi - 19.30: Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 Pazar - 19.30: Türkiye - Çin

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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