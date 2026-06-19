Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI VNL 2026 PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

2026 FIVB Milletler Ligi turnuvasında geride kalan kıran kırana mücadelelerin ardından Filenin Sultanları, topladığı 11 puanla 6. sırada yer alıyor. Brezilya'nın liderlik koltuğunda oturduğu organizasyonda, İtalya ve ABD gibi güçlü rakipler üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

İlk 8 takımın doğrudan Çin'in Makao kentinde düzenlenecek olan VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacağı turnuvada, A Milli Kadın Voleybol Takımımız en son Fransa karşısında 3-0 net bir galibiyet aldı.