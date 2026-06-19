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Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi
Giriş Tarihi: 19.06.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 07:45
Filenin Sultanları puan durumu 2026: Milletler Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte VNL maç takvimi
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Ankara etabında sahne alan Filenin Sultanları puan durumu tablosundaki son sıralaması ve güncel maç takvimi voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvadaki güncel puanı, kaçıncı sırada yer aldığı ve kalan zorlu karşılaşmalarının saatleri netleşti.