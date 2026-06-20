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Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:32

Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasının karşılaşmasında Türkiye, Almanya'yı ağırlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 VNL kapsamında Almanya karşısında üçüncü maçına çıkıyor. Filenin Sultanları'nın, Almanya ile oynayacağı maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, müsabakaya ilişkin tüm bilgiler…

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Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Taraftarının muhteşem desteğiyle maça çıkan Filenin Sultanları, etabın üçüncü maçında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Son üç maçından zaferle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvadaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Milli takımın bu kritik mücadelesi, voleybolseverler tarafından ekran başında büyük bir heyecanla bekleniyor.

Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasındaki mücadelesi bu akşam 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak

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Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLETLER LİGİ VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda olacak. Maç bu akşam saat 19.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelede ev sahibi olduğumuz Ankara etabında, maç TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

  • 21 Haziran Cumartesi: 19.30 |Türkiye-Çin
  • 8 Temmuz Çarşamba: 06.00 | Polonya - Türkiye
  • 10 Temmuz Cuma: 07.00 | ABD - Türkiye
  • 11 Temmuz Cumartesi: 13.20 | Japonya - Türkiye
  • 12 Temmuz Pazar: 09.30 | Tayland - Türkiye

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