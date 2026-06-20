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Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:32
Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasının karşılaşmasında Türkiye, Almanya'yı ağırlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 VNL kapsamında Almanya karşısında üçüncü maçına çıkıyor. Filenin Sultanları'nın, Almanya ile oynayacağı maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, müsabakaya ilişkin tüm bilgiler…