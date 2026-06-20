Filenin Sultanları VNL 3.Maç || Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Taraftarının muhteşem desteğiyle maça çıkan Filenin Sultanları, etabın üçüncü maçında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Son üç maçından zaferle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvadaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Milli takımın bu kritik mücadelesi, voleybolseverler tarafından ekran başında büyük bir heyecanla bekleniyor.