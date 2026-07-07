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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 12:33
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde sergilediği performansla finallere kalma yolunda avantaj elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın en kritik virajı olan 3. hafta müsabakalarına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibin maç takvimi, voleybolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte programın tüm detayları...