FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi grup rekabetlerinin son ayağı olan Japonya etabında finallere kalma mücadelesi verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 3. hafta maç programı netleşti. Polonya ve ABD gibi dev rakiplerle oynanacak karşılaşmaların yayın saatleri voleybolseverlerin odak noktası oldu. Filenin Sultanları, finallere avantajlı bir konumda bilet alabilmek için bu kez Japonya'nın Osaka kentinde parkeye çıkacak.