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Giriş Tarihi: 07.07.2026 12:33

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde sergilediği performansla finallere kalma yolunda avantaj elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın en kritik virajı olan 3. hafta müsabakalarına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibin maç takvimi, voleybolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte programın tüm detayları...

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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi grup rekabetlerinin son ayağı olan Japonya etabında finallere kalma mücadelesi verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 3. hafta maç programı netleşti. Polonya ve ABD gibi dev rakiplerle oynanacak karşılaşmaların yayın saatleri voleybolseverlerin odak noktası oldu. Filenin Sultanları, finallere avantajlı bir konumda bilet alabilmek için bu kez Japonya'nın Osaka kentinde parkeye çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?

2026 VNL TÜRKİYE 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Japonya'da organize edilecek etapta millilerimiz toplamda dört zorlu müsabakaya çıkacak. Filenin Sulatanları 3.hafta maçları 8 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde yapılacak Polonya - Türkiye maçı ile başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı şu şekilde;

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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI (TSİ)

8 Temmuz 2026 Çarşamba - Saat 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 Cuma - Saat 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 Pazar - Saat 09.30: Tayland - Türkiye

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ: Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman başlayacak?

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1. ABD 20

2. Brezilya 20

3. İtalya 18

4. Polonya 17

5. Japonya 16

6. Türkiye 15

7. Kanada 15

8. Çin 14

9. Hollanda 12

10. Çek Cumhuriyeti 11

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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