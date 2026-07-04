Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye’nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?

Voleybolda dünya sahnesinin en prestijli organizasyonlarından biri olan VNL'de ilk iki etabı geride bırakan ay-yıldızlılar, finaller öncesi son viraja giriyor. Brezilya ve Ankara etaplarının ardından gözler Asya kıtasına çevrildi. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, puan durumundaki yerini sağlamlaştırmak ve Çin'deki finallere avantajlı gitmek için sahaya çıkıyor.