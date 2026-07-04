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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye'nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 08:10

Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye'nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Kansai etabındaki rakipleri ve karşılaşma saatleri netleşti. Voleybolseverlerin yakından takip ettiği Filenin Sultanları VNL maç takvimi belli olurken, spor tutkunları Türkiye'nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman sorusuna kilitlendi. İşte millilerin Japonya'daki kritik fikstürü.

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Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye’nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?

Voleybolda dünya sahnesinin en prestijli organizasyonlarından biri olan VNL'de ilk iki etabı geride bırakan ay-yıldızlılar, finaller öncesi son viraja giriyor. Brezilya ve Ankara etaplarının ardından gözler Asya kıtasına çevrildi. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, puan durumundaki yerini sağlamlaştırmak ve Çin'deki finallere avantajlı gitmek için sahaya çıkıyor.

Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye’nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE KARŞILAŞMA SAATLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 8 - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'nın Kansai şehrinde parkeye çıkacak. Japonya ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle, voleybolseverlerin ekran başına sabah ve öğle saatlerinde geçmesi gerekecek. Millilerimizin Japonya etabındaki tüm maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye’nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?

İşte ay-yıldızlı ekibimizin TSİ (Türkiye Saati İle) maç programı:

  • 8 Temmuz 2026 – Saat 06.00: Türkiye - Polonya
  • 10 Temmuz 2026 – Saat 07.00: ABD - Türkiye
  • 11 Temmuz 2026 – Saat 13.20: Japonya - Türkiye
  • 12 Temmuz 2026 – Saat 09.30: Tayland - Türkiye
Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye’nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?

3. hafta karşılaşmalarında milliler, net galibiyetler alarak 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Macao kentinde düzenlenecek olan büyük VNL Finalleri'ne moralli ve kayıpsız gitmeyi amaçlıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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