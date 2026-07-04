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Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye'nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 08:10
Filenin Sultanları VNL maç takvimi: Türkiye'nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, nerede?
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Kansai etabındaki rakipleri ve karşılaşma saatleri netleşti. Voleybolseverlerin yakından takip ettiği Filenin Sultanları VNL maç takvimi belli olurken, spor tutkunları Türkiye'nin 3. hafta voleybol maçları ne zaman sorusuna kilitlendi. İşte millilerin Japonya'daki kritik fikstürü.