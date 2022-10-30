Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri
Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 09:26

Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

Filozof sözleri, geçmişten günümüze insanlara yol gösterici olmuştur. Varlık, bilgi, gerçek, değerler, zihin, doğruluk ve dil gibi konular ile ilgili soyut, genel ve temel problemlere ilişkin yapılmış olan sistematik çalışmalar olarak bilinen bilime felsefe deniliyor. Felsefe ile uğraşan kişiler ise filozof olarak adlandırılıyor. Bu yazımızda sizin için düşündüren, çok derin anlamlı, sıradışı ve anlaşılması zor ünlü filozofların sözleri hakkında derleme hazırladık. Filozof sözleri ile sosyal medya hesabınızda anlamlı paylaşımlar yapabilirsiniz.

Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

Felsefe ile uğraşan, aynı zamanda felsefe biliminin gelişmesine katkıda bulunan, felsefede çığır açan düşünürlerin sözleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Filozof sözleri pek çok insanın hayatını etkiliyor. Düşündüren ve çok derin anlamlı olan sözler sıklıkla kullanıcıların sosyal medya profillerinde yer alıyor. Eğer siz de sıradışı ve anlaşılması zor filozofların sözlerini merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

Filozofların Özlü Sözleri

Uzun yıllar önce, Antik Yunan dönemi içerisinde yaşamış olan filozofların söylediği pek çok söz, günümüzde halen bilim insanları tarafından tartışılıyor. Eğer siz de ünlü filozof sözleri ile hayatınıza yön vermek istiyorsanız, sizin için hazırladığımız filozof sözlerini inceleyebilirsiniz:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

"Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden." – Aristoteles
"Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır." – René Descartes
"Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçeceği önemlidir." – Friedrich Hegel
"Koşulları mizacına uygun hale getiren kişi mutludur ama mizacını karşısına çıkan herhangi bir duruma uygun hale getiren kişi daha mükemmeldir." – David Hume
"Hatırlanan aynı zamanda unutulandır da." – Soren Kierkegaard
"Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır." – Aristoteles
"İnsan, kendi hakikatinin önünde bir engeldir." – Farabi

Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

Anlaşılması Zor Filozof Sözleri

Filozofların sözleri kimi zaman anlaşılması zor olabiliyor. Bu nedenle düşündüren felsefe sözleri olarak da bilim içerisinde yer alıyor. İşte anlaşılması zor filozof sözleri:

Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

"Tedavi edilemez olan hastalık değildir, insanın sosyal koşulları ve mecburiyetleri tedavisiz bir hastalığa dönüşen şeydir." – Sigmund Freud
"Bir insanın ruhuna doğruluk ekmek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir." - Platon
"Herkes doğru insanı bulmak ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz, doğru insan olmak için." - Sigmund Freud
"Bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez." -Platon
"Sorgulanmayan bir yaşam gerçekte yaşanmamıştır." – Platon
"Fakat susuşu bana ağır geldi. Çünkü bu durumda iki kişi tek kişiden daha yalnızdır." – Friedrich Nietzsche
"Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her canlının kendi yaptıklarını kendisinin belirlediğidir. Eğer bir şey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa, o ölü bir şeydir…" – Thomas Aquinas

SON DAKİKA