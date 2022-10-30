Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

Filozof sözleri, geçmişten günümüze insanlara yol gösterici olmuştur. Varlık, bilgi, gerçek, değerler, zihin, doğruluk ve dil gibi konular ile ilgili soyut, genel ve temel problemlere ilişkin yapılmış olan sistematik çalışmalar olarak bilinen bilime felsefe deniliyor. Felsefe ile uğraşan kişiler ise filozof olarak adlandırılıyor. Bu yazımızda sizin için düşündüren, çok derin anlamlı, sıradışı ve anlaşılması zor ünlü filozofların sözleri hakkında derleme hazırladık. Filozof sözleri ile sosyal medya hesabınızda anlamlı paylaşımlar yapabilirsiniz.