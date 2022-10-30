Filozof Sözleri - Düşündüren, Çok Derin Anlamlı, Sıradışı, Anlaşılması Zor Ünlü Filozofların Sözleri

"Tedavi edilemez olan hastalık değildir, insanın sosyal koşulları ve mecburiyetleri tedavisiz bir hastalığa dönüşen şeydir." – Sigmund Freud

"Bir insanın ruhuna doğruluk ekmek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir." - Platon

"Herkes doğru insanı bulmak ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz, doğru insan olmak için." - Sigmund Freud

"Bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez." -Platon

"Sorgulanmayan bir yaşam gerçekte yaşanmamıştır." – Platon

"Fakat susuşu bana ağır geldi. Çünkü bu durumda iki kişi tek kişiden daha yalnızdır." – Friedrich Nietzsche

"Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her canlının kendi yaptıklarını kendisinin belirlediğidir. Eğer bir şey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa, o ölü bir şeydir…" – Thomas Aquinas