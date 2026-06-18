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Giriş Tarihi: 18.06.2026 21:15

FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor'da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...

Survivor 2026'da Dominik etabı sona erdi ve şampiyonluk yarışı İstanbul'da devam ediyor. Uzun süren mücadelelerin ardından son üçe kalan yarışmacılar, 18 Haziran Perşembe akşamı canlı yayında final için karşı karşıya gelecek. İzleyiciler, "Survivor'da finale kimler yükseldi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Mert Nobre, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı, şampiyonluk için son kez ekranlara çıkacak.

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FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor’da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...

TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye 2026, Dominik etabının ardından İstanbul'daki büyük finale taşındı. Zorlu ada mücadelesinin sonunda son 4 yarışmacı İstanbul biletini alırken, son elenen isim Sercan oldu. Bu akşam yarışmacılar, final koltukları için parkurda yeniden karşı karşıya gelecek. Canlı yayında gerçekleşecek mücadelede Survivor 18 Haziran sonuçları merakla bekleniyor.

FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor’da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Finalistler henüz netleşmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

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FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor’da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor’da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...

SURVİVOR YARI FİNALİSTLER

-Nagihan

-Ramazan

-Nobre

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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