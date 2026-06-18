FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor’da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...

TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye 2026, Dominik etabının ardından İstanbul'daki büyük finale taşındı. Zorlu ada mücadelesinin sonunda son 4 yarışmacı İstanbul biletini alırken, son elenen isim Sercan oldu. Bu akşam yarışmacılar, final koltukları için parkurda yeniden karşı karşıya gelecek. Canlı yayında gerçekleşecek mücadelede Survivor 18 Haziran sonuçları merakla bekleniyor.