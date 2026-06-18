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FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor'da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 21:15
FİNALİSTLER NETLEŞİYOR! 18 Haziran Survivor'da finale kimler yükseldi? Nagihan, Nobre, Ramazan...
Survivor 2026'da Dominik etabı sona erdi ve şampiyonluk yarışı İstanbul'da devam ediyor. Uzun süren mücadelelerin ardından son üçe kalan yarışmacılar, 18 Haziran Perşembe akşamı canlı yayında final için karşı karşıya gelecek. İzleyiciler, "Survivor'da finale kimler yükseldi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Mert Nobre, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı, şampiyonluk için son kez ekranlara çıkacak.