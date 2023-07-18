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Haberler Fotohaber FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas Fırat Üniversitesi taban puanları, SÖZ, SAY, EA bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:36

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas Fırat Üniversitesi taban puanları, SÖZ, SAY, EA bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Fırat Üniversitesi taban puanları, Elazığ'da bulunan bu okulda öğrenim görmek isteyen adaylar tarafından inceleniyor. Bu okulu tercih etmeyi planlayan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için YÖK ATLAS'tan yardım alıyor. Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puanları ile tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, Elazığ Fırat Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Fırat Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Fırat Üniversitesi taban puanları 2023: Fırat Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 Fırat Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki fakülte ve bölümlerde öğrenim görmek isteyen üniversiteli adayları tarafından araştırılıyor. İyi bir okulda eğitim almak isteyen on binlerce aday, Fırat Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuyla araştırma yapıyor. Bu okul bünyesinde eğitim veren fakülte ve bölümlerin 2023 kontenjanları, başarı sıralamaları ve puanları merak ediliyor. İşte 2023 Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel veriler.

Fırat Üniversitesi taban puanları 2023: Fırat Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 210+6
200+5
190+5
180+5		 216
205
195
185		 23.403
19.564
18.800
17.213		 491,26161
434,28506
495,14711
473,67281
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 39.590
33.383
32.500
28.300		 470,08526
412,89397
476,52371
453,25154
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 84.737
79.346
79.400
95.858		 419,92384
361,49496
421,53999
364,57204
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 91.655
112.104
166.000
195.805		 413,34055
333,32295
344,77734
296,83810
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 94.097
128.043
146.000
171.728		 411,04205
321,69296
358,71367
308,70826

2023 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Fırat Üniversitesi taban puanları 2023: Fırat Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
70+2
70+2
72+2		 82
72
72
74		 107.812
140.108
155.000
186.458		 398,47605
313,70492
352,38354
301,24454
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
85+3
85+3
85+3		 93
88
88
88		 133.969
180.046
213.000
243.165		 377,26467
291,51359
318,39026
278,02541
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 134.129
119.883
130.000
152.038		 377,13967
327,51275
371,62823
320,06190
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
60+2
60+2
64+2		 82
62
62
66		 136.962
163.788
192.000
226.096		 375,15356
299,86182
329,14310
284,23046
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 154.780
151.198
155.000
167.311		 362,82871
306,98509
352,25089
311,09412
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
65+2
65+2		 88
88
67
67		 176.474
234.240
263.000
296.849		 349,70466
268,38496
296,24316
261,44286
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Adli Bilişim Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 48+2
48+2
48+2
48+2		 50
50
50
50		 223.932
251.526
236.000
226.635		 326,16871
262,35443
307,65417
284,02193
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 225.529
218.125
222.000
234.835		 325,46089
274,67143
313,75740
280,96411
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 10+1
10+1

 2


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 20
47
93
93		 Dolmadı
Dolmadı
230.000
196.858		 Dolmadı
Dolmadı
310,02793
296,36582
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 258.799
273.755
268.000
264.917		 312,03437
255,33717
294,49229
270,78118
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 264.031
252.347
260.000
299.970		 310,11187
262,08614
297,71698
260,62613
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 18+1
16+1
16+1
16+1		 19
17
17
17		 269.981
231.481
261.000
289.112		 308,00012
269,42399
297,30588
263,56325
Fırat Üniversitesi taban puanları 2023: Fırat Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Adli Bilişim Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
40
41
41		 273.012
Dolmadı
281.000
272.793		 306,93592
Dolmadı
289,54354
268,34052
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
30+1
30+1		 21
9
8
13		 290.167
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 301,10970
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 12+1
12+1
12+1
12+1		 13
1
4
6		 292.485
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 300,34869
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
30+1
60+2		 13
9
11
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
60+2		 29
8
9
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 298.215
283.944
246.000
225.901		 298,49886
252,31298
303,23832
284,29432
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
80+2
80+2		 26
29
59
82		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
278.119		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
266,74864
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
18+1
18+1
18+1		 21
19
19
19		 299.696
277.878
298.000
295.046		 298,03350
254,08519
283,66909
261,93002
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 27
5
17
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 301.986
324.004
255.000
246.673		 297,29488
241,59739
299,56420
276,79674
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 305.384
288.934
241.000
201.059		 296,26078
250,90068
305,43936
294,46870
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 322.346
323.091
295.000
267.428		 291,17484
241,81805
284,88435
269,99758
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 331.612
360.406
338.000
341.853		 288,59048
232,78989
271,20166
250,30738
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
43
52
41		 436.642
Dolmadı
386.000
385.790		 264,11346
Dolmadı
258,61383
241,09678
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
15+1		 26
2
21
16		 440.808
Dolmadı
447.000
452.825		 263,30642
Dolmadı
245,56642
228,25188
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
4
21
21		 479.278
Dolmadı
457.000
449.695		 256,47419
Dolmadı
243,68362
229,00144
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
1
16
5		 637.756
Dolmadı
663.000
Dolmadı		 235,50631
Dolmadı
213,11380
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Adli Bilişim Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0


1
Dolmadı
Dolmadı
295.458
Dolmadı
Dolmadı
261,81836
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
2
3
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 119.095
110.864
114.000
127.842		 370,66199
315,44544
357,61218
335,21227
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 164.151
133.684
110.000
110.000		 353,99429
306,32218
359,63637
343,14485
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 518.267
455.050
373.000
304.459		 285,23172
239,81718
282,63087
284,30837
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
46
62
62		 684.411
Dolmadı
595.000
543.347		 267,09607
Dolmadı
248,48897
248,25216
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
37
82
72		 851.328
Dolmadı
684.000
606.567		 252,14798
Dolmadı
238,01748
241,30308
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
29
72
72		 851.356
Dolmadı
768.000
651.801		 252,14562
Dolmadı
229,30806
236,69597
Fırat Üniversitesi taban puanları 2023: Fırat Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
5
41
62		 898.795
Dolmadı
711.000
677.026		 248,29566
Dolmadı
235,04801
234,22824
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
7
41
33		 949.436
Dolmadı
901.000
Dolmadı		 244,30154
Dolmadı
217,60528
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
8
62
62		 966.286
Dolmadı
831.000
799.233		 243,01038
Dolmadı
223,63331
217,98196
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
9
41
38		 975.362
Dolmadı
913.000
Dolmadı		 242,32774
Dolmadı
216,51887
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
15		 1.138.658
Dolmadı
962.000
Dolmadı		 230,43722
Dolmadı
210,48388
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.364
22.242
18.800
20.130		 395,56134
366,34597
388,71587
379,33395
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 40.278
36.791
32.800
32.082		 355,28724
320,87387
341,01664
338,60037
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 76.727
70.115
68.300
66.494		 267,88691
220,56721
236,41739
242,34093
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.727
22.022
21.900
21.932		 401,11129
354,10274
384,32455
390,34926
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 39.477
29.522
28.700
29.572		 384,65369
345,53531
376,40843
382,28147
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 89.702
78.746
62.300
88.559		 357,74730
313,74968
351,13767
347,52545
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 200+5
198+5
230+6
240+6		 205
203
236
246		 279.253
230.290
145.000
136.404		 311,41586
270,20649
318,17836
330,79774
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 357.003
396.214
308.000
285.728		 299,56879
243,38285
281,06270
296,84360
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 374.562
414.450
301.000
268.477		 297,08960
240,97042
282,45441
300,04380
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
99+3
130+4
140+4		 103
102
134
144		 484.481
552.405
218.000
195.636		 283,27655
217,23563
299,25192
315,25191
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 621.711
553.446
520.000
415.907		 268,51340
216,45467
247,67582
275,59473
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
63
82
82		 639.373
Dolmadı
465.000
428.348		 266,73115
Dolmadı
255,58335
273,78958
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
70+2		 52
35
62
72		 744.481
Dolmadı
519.000
383.663		 256,68956
Dolmadı
247,81978
280,46126
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 22+0
22+0

 22
22

 806.045
515.373

 251,12873
227,36212
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
37
62
72		 822.495
Dolmadı
570.000
505.286		 249,66984
Dolmadı
240,86911
263,08383
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
52
62
72		 832.396
Dolmadı
504.000
493.716		 248,79101
Dolmadı
249,95330
264,62616
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
25
62
62		 936.336
Dolmadı
597.000
625.498		 239,69567
Dolmadı
237,20953
247,90605
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
6
62
62		 947.622
Dolmadı
661.000
528.482		 238,73554
Dolmadı
228,92562
260,03660
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
21
62
72		 974.881
Dolmadı
658.000
542.887		 236,35167
Dolmadı
229,31541
258,17041
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 11+0
11+0

 11
6

 1.081.223
Dolmadı

 226,94596
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
1
62
72		 1.257.857
Dolmadı
747.000
624.019		 210,07946
Dolmadı
218,61030
248,08639
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
4
62
62		 1.311.354
Dolmadı
786.000
626.701		 204,12254
Dolmadı
213,03653
247,76552
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
2
62
72		 1.388.001
Dolmadı
806.000
677.241		 194,17969
Dolmadı
208,37700
241,75238
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
7
59
62		 1.433.424
Dolmadı
Dolmadı
606.567		 186,38746
Dolmadı
Dolmadı
250,19872
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