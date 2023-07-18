FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas Fırat Üniversitesi taban puanları, SÖZ, SAY, EA bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Fırat Üniversitesi taban puanları, Elazığ'da bulunan bu okulda öğrenim görmek isteyen adaylar tarafından inceleniyor. Bu okulu tercih etmeyi planlayan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için YÖK ATLAS'tan yardım alıyor. Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puanları ile tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, Elazığ Fırat Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Fırat Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|210+6
200+5
190+5
180+5
|216
205
195
185
|23.403
19.564
18.800
17.213
|491,26161
434,28506
495,14711
473,67281
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|39.590
33.383
32.500
28.300
|470,08526
412,89397
476,52371
453,25154
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|84.737
79.346
79.400
95.858
|419,92384
361,49496
421,53999
364,57204
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|91.655
112.104
166.000
195.805
|413,34055
333,32295
344,77734
296,83810
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|94.097
128.043
146.000
171.728
|411,04205
321,69296
358,71367
308,70826
2023 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
72+2
|82
72
72
74
|107.812
140.108
155.000
186.458
|398,47605
313,70492
352,38354
301,24454
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
85+3
85+3
85+3
|93
88
88
88
|133.969
180.046
213.000
243.165
|377,26467
291,51359
318,39026
278,02541
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|134.129
119.883
130.000
152.038
|377,13967
327,51275
371,62823
320,06190
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
60+2
60+2
64+2
|82
62
62
66
|136.962
163.788
192.000
226.096
|375,15356
299,86182
329,14310
284,23046
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|154.780
151.198
155.000
167.311
|362,82871
306,98509
352,25089
311,09412
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
65+2
65+2
|88
88
67
67
|176.474
234.240
263.000
296.849
|349,70466
268,38496
296,24316
261,44286
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Adli Bilişim Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|48+2
48+2
48+2
48+2
|50
50
50
50
|223.932
251.526
236.000
226.635
|326,16871
262,35443
307,65417
284,02193
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|225.529
218.125
222.000
234.835
|325,46089
274,67143
313,75740
280,96411
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|10+1
10+1
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|20
47
93
93
|Dolmadı
Dolmadı
230.000
196.858
|Dolmadı
Dolmadı
310,02793
296,36582
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|258.799
273.755
268.000
264.917
|312,03437
255,33717
294,49229
270,78118
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|264.031
252.347
260.000
299.970
|310,11187
262,08614
297,71698
260,62613
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|18+1
16+1
16+1
16+1
|19
17
17
17
|269.981
231.481
261.000
289.112
|308,00012
269,42399
297,30588
263,56325
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Adli Bilişim Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
40
41
41
|273.012
Dolmadı
281.000
272.793
|306,93592
Dolmadı
289,54354
268,34052
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
30+1
|21
9
8
13
|290.167
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|301,10970
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|12+1
12+1
12+1
12+1
|13
1
4
6
|292.485
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|300,34869
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
30+1
60+2
|13
9
11
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
60+2
|29
8
9
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|298.215
283.944
246.000
225.901
|298,49886
252,31298
303,23832
284,29432
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
80+2
80+2
|26
29
59
82
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
278.119
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
266,74864
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
18+1
18+1
18+1
|21
19
19
19
|299.696
277.878
298.000
295.046
|298,03350
254,08519
283,66909
261,93002
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|27
5
17
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|301.986
324.004
255.000
246.673
|297,29488
241,59739
299,56420
276,79674
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|305.384
288.934
241.000
201.059
|296,26078
250,90068
305,43936
294,46870
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|322.346
323.091
295.000
267.428
|291,17484
241,81805
284,88435
269,99758
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|331.612
360.406
338.000
341.853
|288,59048
232,78989
271,20166
250,30738
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
43
52
41
|436.642
Dolmadı
386.000
385.790
|264,11346
Dolmadı
258,61383
241,09678
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
15+1
|26
2
21
16
|440.808
Dolmadı
447.000
452.825
|263,30642
Dolmadı
245,56642
228,25188
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
4
21
21
|479.278
Dolmadı
457.000
449.695
|256,47419
Dolmadı
243,68362
229,00144
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
1
16
5
|637.756
Dolmadı
663.000
Dolmadı
|235,50631
Dolmadı
213,11380
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Adli Bilişim Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
295.458
|—
Dolmadı
Dolmadı
261,81836
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|—
2
3
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|119.095
110.864
114.000
127.842
|370,66199
315,44544
357,61218
335,21227
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|164.151
133.684
110.000
110.000
|353,99429
306,32218
359,63637
343,14485
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|518.267
455.050
373.000
304.459
|285,23172
239,81718
282,63087
284,30837
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
46
62
62
|684.411
Dolmadı
595.000
543.347
|267,09607
Dolmadı
248,48897
248,25216
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
37
82
72
|851.328
Dolmadı
684.000
606.567
|252,14798
Dolmadı
238,01748
241,30308
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
29
72
72
|851.356
Dolmadı
768.000
651.801
|252,14562
Dolmadı
229,30806
236,69597
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
5
41
62
|898.795
Dolmadı
711.000
677.026
|248,29566
Dolmadı
235,04801
234,22824
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
7
41
33
|949.436
Dolmadı
901.000
Dolmadı
|244,30154
Dolmadı
217,60528
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
8
62
62
|966.286
Dolmadı
831.000
799.233
|243,01038
Dolmadı
223,63331
217,98196
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
9
41
38
|975.362
Dolmadı
913.000
Dolmadı
|242,32774
Dolmadı
216,51887
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
15
|1.138.658
Dolmadı
962.000
Dolmadı
|230,43722
Dolmadı
210,48388
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.364
22.242
18.800
20.130
|395,56134
366,34597
388,71587
379,33395
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|40.278
36.791
32.800
32.082
|355,28724
320,87387
341,01664
338,60037
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|76.727
70.115
68.300
66.494
|267,88691
220,56721
236,41739
242,34093
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.727
22.022
21.900
21.932
|401,11129
354,10274
384,32455
390,34926
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|39.477
29.522
28.700
29.572
|384,65369
345,53531
376,40843
382,28147
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|89.702
78.746
62.300
88.559
|357,74730
313,74968
351,13767
347,52545
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|200+5
198+5
230+6
240+6
|205
203
236
246
|279.253
230.290
145.000
136.404
|311,41586
270,20649
318,17836
330,79774
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|357.003
396.214
308.000
285.728
|299,56879
243,38285
281,06270
296,84360
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|374.562
414.450
301.000
268.477
|297,08960
240,97042
282,45441
300,04380
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
99+3
130+4
140+4
|103
102
134
144
|484.481
552.405
218.000
195.636
|283,27655
217,23563
299,25192
315,25191
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|621.711
553.446
520.000
415.907
|268,51340
216,45467
247,67582
275,59473
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
63
82
82
|639.373
Dolmadı
465.000
428.348
|266,73115
Dolmadı
255,58335
273,78958
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
70+2
|52
35
62
72
|744.481
Dolmadı
519.000
383.663
|256,68956
Dolmadı
247,81978
280,46126
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|22+0
22+0
—
—
|22
22
—
—
|806.045
515.373
—
—
|251,12873
227,36212
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
37
62
72
|822.495
Dolmadı
570.000
505.286
|249,66984
Dolmadı
240,86911
263,08383
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
52
62
72
|832.396
Dolmadı
504.000
493.716
|248,79101
Dolmadı
249,95330
264,62616
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
25
62
62
|936.336
Dolmadı
597.000
625.498
|239,69567
Dolmadı
237,20953
247,90605
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
6
62
62
|947.622
Dolmadı
661.000
528.482
|238,73554
Dolmadı
228,92562
260,03660
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
21
62
72
|974.881
Dolmadı
658.000
542.887
|236,35167
Dolmadı
229,31541
258,17041
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
11+0
—
—
|11
6
—
—
|1.081.223
Dolmadı
—
—
|226,94596
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
1
62
72
|1.257.857
Dolmadı
747.000
624.019
|210,07946
Dolmadı
218,61030
248,08639
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
4
62
62
|1.311.354
Dolmadı
786.000
626.701
|204,12254
Dolmadı
213,03653
247,76552
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
2
62
72
|1.388.001
Dolmadı
806.000
677.241
|194,17969
Dolmadı
208,37700
241,75238
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
7
59
62
|1.433.424
Dolmadı
Dolmadı
606.567
|186,38746
Dolmadı
Dolmadı
250,19872