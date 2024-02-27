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Haberler Fotohaber Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:47

Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…

Ramazan ayında kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiren binlerce Müslüman; bayrama ulaşmalarının şükür mahiyetinde yardıma muhtaç kimselere yardım bedeli olarak bu ücreti öderler. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte binlerce Müslüman konuyla ilgili olarak Diyanet tarafından belirlenen 2024 fitre ne kadar? araştırmasına başladı. Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce istenen vakitte verilebilmektedir. Bu yıl Ramazan ayında da fitre bedelini yatıracak olan vatandaşlar bu yıl ki fitre bedelini araştırmaya başladılar. Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL?

Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…

Ramazan ayını yardımlarla maneviyat yüklü geçirmek isteyen vatandaşlar bu yıl ki fitre bedellerini merak ediyor. Fitre bedelleri açıklandı. Diyanet'ten yapılan açıklamayla belirtilen fitre miktarı nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı fitre bedeli ve ayrıntılar

Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…

2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

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