Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
16:47
Fitre bedeli ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu…
Ramazan ayında kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiren binlerce Müslüman; bayrama ulaşmalarının şükür mahiyetinde yardıma muhtaç kimselere yardım bedeli olarak bu ücreti öderler. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte binlerce Müslüman konuyla ilgili olarak Diyanet tarafından belirlenen 2024 fitre ne kadar? araştırmasına başladı. Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce istenen vakitte verilebilmektedir. Bu yıl Ramazan ayında da fitre bedelini yatıracak olan vatandaşlar bu yıl ki fitre bedelini araştırmaya başladılar. Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL?