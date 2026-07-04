Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi

Hız tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Formula 1 Britanya GP, motor sporlarının kalbi Silverstone Circuit pistinde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sprint formatının uygulandığı bu kritik haftada, pilotlar şampiyonluk yolunda ekstra puanlar kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu sezon sürpriz liderlikler ve şampiyonluk mücadelesinin kızışması, Büyük Britanya topraklarındaki bu yarışı çok daha stratejik bir konuma taşıyor.