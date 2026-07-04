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Haberler Fotohaber Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:07

Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi

Motorsport tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun en köklü ve ikonik duraklarından biri olan Silverstone için geri sayım sona eriyor. Hız ve stratejinin zirve yapacağı tarihi pistte sıralama turları ve Sprint mücadelesinin ardından gözler büyük yarış gününe çevrildi. Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının güncel yanıtları ile birlikte takvime dair tüm kritik detaylar netleşti.

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Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi

Hız tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Formula 1 Britanya GP, motor sporlarının kalbi Silverstone Circuit pistinde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sprint formatının uygulandığı bu kritik haftada, pilotlar şampiyonluk yolunda ekstra puanlar kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu sezon sürpriz liderlikler ve şampiyonluk mücadelesinin kızışması, Büyük Britanya topraklarındaki bu yarışı çok daha stratejik bir konuma taşıyor.

Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi

FORMULA 1 BRİTANYA GP NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Formula 1 2026 sezonunun 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'sinde büyük yarış 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Silverstone pistinde lambaların sönmesiyle başlayacak dev yarış, Türkiye saati ile 17:00'de start alacak. Hafta sonu boyunca cuma günü yapılan antrenman seansları ve Sprint sıralamalarının ardından, cumartesi günü saat 14:00'te Sprint yarışı, saat 18:00'de ise pazar günkü ana yarışın grid dizilimini belirleyen sıralama turları heyecanı yaşanacak.

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Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi

F1 SİLVERSTONE YARIŞI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1'in Büyük Britanya yarışı, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi

2026 F1 YARIŞ TAKVİMİ

Büyük Britanya Grand Prix'sinin tamamlanmasıyla birlikte Formula 1 takviminde yaz dönemi yoğunluğu kesintisiz devam edecek. Sezonun sonraki durakları ve yarış tarihleri şu şekilde planlandı:

  • Belçika GP (Spa-Francorchamps) - 17-19 Temmuz 2026
  • Macaristan GP (Hungaroring) - 24-26 Temmuz 2026
  • Hollanda GP (Zandvoort) - 21-23 Ağustos 2026
  • İtalya GP (Monza) - 4-6 Eylül 2026
  • İspanya - Madrid GP (Circuito de Madring) - 11-13 Eylül 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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