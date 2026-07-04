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Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:07
Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 F1 yarış takvimi
Motorsport tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun en köklü ve ikonik duraklarından biri olan Silverstone için geri sayım sona eriyor. Hız ve stratejinin zirve yapacağı tarihi pistte sıralama turları ve Sprint mücadelesinin ardından gözler büyük yarış gününe çevrildi. Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının güncel yanıtları ile birlikte takvime dair tüm kritik detaylar netleşti.