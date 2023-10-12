Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, etkileri nelerdir? Gazze İsrail savaşı ile gündemde! Fosfor bombası yasak mı, neden yasak?

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır.

Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanan bir bileşiktir. Bu bombanın patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Bu da büyük yangınlar ve duman oluşumuna neden olur.