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Haberler Fotohaber Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, etkileri nelerdir? Gazze İsrail savaşı ile gündemde! Fosfor bombası yasak mı, neden yasak?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:20

Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, etkileri nelerdir? Gazze İsrail savaşı ile gündemde! Fosfor bombası yasak mı, neden yasak?

Fosfor bombası nedir, etkileri nelerdir, ne işe yarar soruları yanıt arıyor. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ardından resmen başlayan Filistin İsrail savaşı dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombası ile saldırdı. Büyük ses getiren bu olay sonrası ''Fosfor bombası yasak mı, neden yasak, zararları neler?'' soruları arama motorlarında yerini aldı. İşte, Fosfor bombası etkileri, zararları ve merak edilen tüm detaylar…

Fosfor bombası nedir etkileri nelerdir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak, zararları neler?

Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, yasak mı soruları Filistin İsrail savaşı ile gündeme geldi. İsrail savaş uçakları Gazze'ye fosfor bombasıyla saldırdı. Bu, İsrail'in yasaklı bombayı ilk kullanışı değil. İsrail, Gazze'ye yönelik 2014 yılında düzenlediği saldırılar sırasında da beyaz fosforu kullanmıştı. Peki, Fosfor bombası neden yasak, zararları nelerdir? İşte, Yangın silahı fosfor bombası zararları ve etkileri hakkında detaylı bilgiler…

Fosfor bombası nedir etkileri nelerdir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak, zararları neler?

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır.

Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanan bir bileşiktir. Bu bombanın patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Bu da büyük yangınlar ve duman oluşumuna neden olur.

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Fosfor bombası nedir etkileri nelerdir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak, zararları neler?

FOSFOR BOMBASI YASAK MI, NEDEN YASAK?

Fosfor bombası, '1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına girmektedir.

'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.

Fosfor bombalarının kullanımı insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir.

Fosfor bombası nedir etkileri nelerdir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak, zararları neler?

FOSFOR BOMBASI ZARARLARI NELERDİR?

İnsan Sağlığını Tehdit: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.

Fosfor bombası nedir etkileri nelerdir, yasak mı? Fosfor bombası neden yasak, zararları neler?

Yangınlar: Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar.

Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.

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