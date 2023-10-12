Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, etkileri nelerdir? Gazze İsrail savaşı ile gündemde! Fosfor bombası yasak mı, neden yasak?

Fosfor bombası nedir, etkileri nelerdir, ne işe yarar soruları yanıt arıyor. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ardından resmen başlayan Filistin İsrail savaşı dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombası ile saldırdı. Büyük ses getiren bu olay sonrası ''Fosfor bombası yasak mı, neden yasak, zararları neler?'' soruları arama motorlarında yerini aldı. İşte, Fosfor bombası etkileri, zararları ve merak edilen tüm detaylar…