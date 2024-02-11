Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
14:45
Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?
Yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınan Füruzan Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alıyor. 47'liler, Berlin'in Nar Çiçeği eserleriyle tanınan ünlü şair ve yazar 91 yaşında sonsuzluğa uğurlanıyor. Vefatının ardından Feruze Çerçi hayatı ve eserleri ile gündeme geldi. Peki; Füruzan kimdir, aslen nereli ve eserleri neler? İşte Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri hakkında tüm merak edilenler…