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Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 14:45

Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?

Yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınan Füruzan Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alıyor. 47'liler, Berlin'in Nar Çiçeği eserleriyle tanınan ünlü şair ve yazar 91 yaşında sonsuzluğa uğurlanıyor. Vefatının ardından Feruze Çerçi hayatı ve eserleri ile gündeme geldi. Peki; Füruzan kimdir, aslen nereli ve eserleri neler? İşte Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri hakkında tüm merak edilenler…

Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?

Parasız Yatılı, Berlin'in Nar Çiçeği, Kırk Yedi'liler eserleri ile yediden yetmişe herkes tarafından okunan edebiyatımızın önemli isimlerinden yazar Füruzan 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri neler? İşte, Füruzan hayatı ve eserleri

Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?

Şair ve yazar Füruzan 92 yaşında vefat etti. Şair Elif Sofya, Türkçe edebiyatının en önemli isimlerinden Füruzan'ın ölümünü sosyal medya hesabından, "Füruzan sonsuzluğa gitti" mesajıyla duyurdu.

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Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?

FÜRUZAN HAKKINDA

'Feruze Çerçi' adıyla 29 Ekim 1932'de İstanbul'da doğan Füruzan, yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınmıştı. 1958'de ünlü karikatürüst Turhan Selçuk'la evlenen Füruzan eşinin soyadını yazarlık yaparken kullanmamasını "Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben, o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben, yazarlığımın sınanmasını tek başıma göğüslemek istedim" diyerek açıklamıştı.

Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?

Füruzan, ilk kitabı 'Parasız Yatılı' ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Füruzan'ın öyküleri; Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi dillere çevrildi.

Füruzan edebi kişiliği ve hikayeleri: Yaşamını yitirdi! Füruzan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, eserleri neler?

Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandığı Parasız Yatılı Elif Deniz - Pierre Vincent çevirisiyle (Pensionnaire d'état, Bleu autour yayınevi) 2010'da Fransa'da yayımlandı.

Füruzan'ın Eserleri
Öykü:
Parasız Yatılı (1971)
Kuşatma (1972)
Benim Sinemalarım (1973)
Gecenin Öteki Yüzü (1982)
Gül Mevsimidir (Kuşatma adlı kitabındaki bir uzun hikayesinin ayrı basımı, 1985)
Sevda Dolu Bir Yaz (1999)
Toplu Öyküler (2003)
"Su Ustası Miraç" (?)
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