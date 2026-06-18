Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

GANA-PANAMA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, Gana - Panama maçını futbolseverlerle buluşturacak. Bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.