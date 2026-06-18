Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 01:14

Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları tüm hızıyla sürerken, günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Gana ile Panama arasında oynanacak. Turnuvadaki konumlarını güçlendirmek isteyen iki ekip, kritik puanlar için sahaya çıkacak.Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gana-Panama maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • ABONE OL
Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup mücadeleleri devam ederken, günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde Gana ile Panama kozlarını paylaşacak. İki takım da gruptaki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkarken, mücadele futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor.

Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

GANA - PANAMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gana - Panama maçı Perşembe günü Türkiye saatiyle 18 Haziran 02.00'de ekranlara gelecek. Bu maç, ülkemizde Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece ekranlarda olacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

GANA-PANAMA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, Gana - Panama maçını futbolseverlerle buluşturacak. Bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA