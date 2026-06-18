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Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 01:14
Gana-Panama maçı hangi kanalda yayında? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları tüm hızıyla sürerken, günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Gana ile Panama arasında oynanacak. Turnuvadaki konumlarını güçlendirmek isteyen iki ekip, kritik puanlar için sahaya çıkacak.Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gana-Panama maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?