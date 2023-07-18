Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Gastronomi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları 2023 tablosu YÖK ATLAS ile araştırılıyor. 4 yıllık üniversite taban puanları listesinde yer alan bölüm sözel puan (SÖZ) ile öğrencilerini karşılıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımlarına göre tercih listelerini hazırlayacak adaylar Gastronomi bölümü için de araştırmalara hız kazandırdı. Gastronomi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemde. Adaylar hedefledikleri bölüm özelinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
5+0
|9
9
9
5
|446
770
1.170
868
|488,87597
436,67412
460,30923
465,04208
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
11+0
11+0
7+0
|10
11
11
7
|1.168
1.219
1.560
959
|467,89386
424,55115
451,96613
462,85239
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
4+0
|7
7
7
4
|1.884
2.326
4.270
6.410
|457,57094
408,17977
425,77266
419,60447
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
6+0
—
—
|7
6
—
—
|2.241
1.728
—
—
|453,34897
415,25981
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
7+0
7+0
4+0
|8
7
7
4
|2.993
2.115
2.410
1.949
|446,99508
410,43117
440,03885
446,09815
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|4.174
5.563
9.600
9.508
|439,45613
388,56916
406,21051
410,56088
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
5+0
|9
9
9
5
|4.267
4.186
3.820
2.211
|438,89970
395,01832
428,64008
443,42850
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|4.389
6.188
—
—
|438,26246
386,06078
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
8+0
4+0
|9
8
8
4
|5.788
7.108
6.530
7.988
|432,04643
382,93785
415,55223
414,62687
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|10.697
14.950
18.800
—
|418,17473
364,52762
388,78609
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
8+0
10+0
7+0
|5
8
10
7
|10.792
18.962
25.900
5.816
|417,98559
358,22694
379,46242
421,82812
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|10.855
15.246
—
—
|417,82392
363,96260
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
4+0
|7
7
7
4
|11.498
4.578
5.120
3.871
|416,51494
393,03618
421,41522
430,71348
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
10+0
7+0
|7
7
10
7
|11.688
14.826
6.650
2.974
|416,13581
364,76290
415,09975
436,91180
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|11.854
13.069
10.800
12.978
|415,82022
367,95748
403,18631
403,28841
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
12+0
7+0
|12
12
12
7
|12.621
10.852
9.950
6.894
|414,39010
372,73206
405,31655
417,91966
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
15+0
13+0
8+0
|12
15
13
8
|14.806
13.783
8.860
6.350
|410,64653
366,61392
408,13618
419,79592
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|14+0
13+0
13+0
9+0
|14
13
13
9
|17.046
19.415
15.000
11.549
|407,24565
357,59329
394,68491
406,03179
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.488
18.649
15.600
16.675
|406,59481
358,67527
393,77794
397,31184
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|18.904
19.637
13.400
4.428
|404,63390
357,30552
397,73165
427,78644
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
9+0
—
—
|3
9
—
—
|19.568
32.533
—
—
|403,75920
342,64713
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
11+0
10+0
6+0
|12
11
10
6
|20.342
20.128
24.700
8.820
|402,76154
356,58687
380,85764
412,22858
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|22.777
26.177
—
—
|399,87995
349,07138
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
13+0
12+0
8+0
|10
13
12
8
|24.725
32.408
27.700
15.286
|397,71447
342,77176
377,41196
399,31573
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
9+0
9+0
—
|11
9
9
—
|24.783
29.404
31.900
—
|397,64446
345,66854
373,14233
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|24.946
29.965
—
—
|397,46717
345,09865
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
10+0
10+0
6+0
|4
10
10
6
|25.060
29.624
27.300
29.226
|397,31753
345,44067
377,86848
382,60661
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|25.383
27.788
24.200
26.442
|397,01405
347,29363
381,53082
385,30798
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
10+0
11+0
7+0
|12
10
11
7
|25.528
26.200
27.400
12.501
|396,85312
349,04935
377,76875
404,19569
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
11+0
—
—
|7
11
—
—
|26.279
43.643
—
—
|396,07968
333,58230
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
4+0
4+0
—
|5
4
4
—
|32.190
49.485
46.700
—
|390,49072
329,55282
360,91591
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
9+0
9+0
—
|6
9
9
—
|33.783
45.408
43.600
—
|389,18340
332,31779
363,16778
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
28+0
31+0
20+0
|30
28
31
20
|34.913
83.168
51.600
52.156
|388,19586
311,79372
357,70528
365,49750
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|64+2
64+2
64+2
58+2
|66
66
66
60
|36.135
40.363
31.000
26.217
|387,25721
336,05105
373,99714
385,55087
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|37.318
39.701
30.800
29.949
|386,30818
336,59772
374,17430
381,89700
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
12+0
12+0
7+0
|7
12
12
7
|37.917
46.137
32.900
25.788
|385,84187
331,79545
372,16321
386,01672
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
8+0
4+0
|10
9
8
4
|38.401
40.761
29.500
21.761
|385,45979
335,75733
375,53037
390,55439
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
4+0
|8
6
6
4
|38.939
35.498
25.700
26.033
|385,04492
340,03635
379,72770
385,76051
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|40.376
43.931
37.200
41.233
|383,94826
333,37682
368,28703
372,69471
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|41.075
42.815
35.300
33.127
|383,44910
334,20669
369,96002
379,04037
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|42.961
45.032
37.300
43.626
|382,10372
332,60144
368,17821
370,98457
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|43.176
—
—
—
|381,95150
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|45.396
—
—
—
|380,45666
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|47.496
53.691
—
—
|379,06539
326,84461
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|47.560
52.234
43.500
46.940
|379,02188
327,77955
363,24505
368,69801
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.099
59.713
48.300
57.131
|375,56866
323,28792
359,85957
362,54707
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.373
54.827
45.300
49.507
|375,39974
326,14589
361,93047
367,10762
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|54.650
60.651
50.900
58.994
|374,66605
322,78194
358,15955
361,49394
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
7+0
8+0
5+0
|6
7
8
5
|54.920
59.613
41.500
45.430
|374,51807
323,33212
364,74446
369,78094
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|55.493
83.898
—
—
|374,15540
311,47981
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|56.467
64.307
—
—
|373,58980
320,76783
—
—
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|57.002
78.983
—
—
|373,27788
313,64197
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
12+0
7+0
|5
6
12
7
|57.908
96.390
89.000
85.230
|372,80293
306,35709
337,99242
348,90998
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|59.185
69.375
—
—
|372,11292
318,18060
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|59.213
68.360
47.400
52.792
|372,10147
318,68874
360,42794
365,11760
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
6+0
—
—
|4
6
—
—
|59.339
86.271
—
—
|372,02869
310,46221
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|62.330
67.722
54.800
60.133
|370,33063
318,99475
355,66137
360,88478
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|63.150
63.108
45.000
45.587
|369,89020
321,41649
362,16524
369,66697
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
50+0
50+0
25+0
|51
50
50
25
|65.508
157.363
112.000
54.679
|368,64378
286,88923
328,76478
364,00764
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.970
70.198
58.700
67.677
|367,89447
317,77582
353,25309
356,92810
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|68.412
79.888
61.100
72.131
|367,17301
313,24034
351,85181
354,69424
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|69.446
76.430
58.400
78.192
|366,70342
314,80767
353,39621
351,96436
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.673
83.548
63.500
67.951
|365,62260
311,64102
350,45331
356,79817
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
50+2
|57
57
57
52
|74.515
80.873
60.700
64.731
|364,24182
312,80180
352,07718
358,43803
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|80.635
—
—
—
|361,49480
—
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|80.644
94.019
66.700
73.742
|361,49055
307,25542
348,73266
353,96813
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|81.504
87.974
63.000
65.413
|361,12807
309,74400
350,74792
358,10426
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|83.954
95.376
66.800
73.747
|360,07828
306,74236
348,64527
353,96455
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
40+1
|62
52
52
41
|88.907
95.802
72.200
85.482
|358,04698
306,58424
345,83443
348,80899
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
7+0
5+0
—
|10
7
5
—
|89.033
72.375
76.600
—
|358,00377
316,70956
343,68772
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|89.485
99.194
72.900
89.014
|357,82440
305,25700
345,45725
347,33356
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|91.755
114.832
—
—
|356,94105
299,67985
—
—
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|94.136
105.770
98.300
—
|356,02129
302,82847
334,20161
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|96.228
174.612
—
—
|355,23203
282,46342
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|101.781
117.060
82.300
92.089
|353,20146
298,95153
340,95237
346,13333
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Safranbolu Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|105.393
112.725
76.100
90.545
|351,89583
300,38893
343,88953
346,74161
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+1
16+1
16+1
15+1
|17
17
17
16
|108.894
86.999
77.500
93.115
|350,67934
310,15227
343,25919
345,73581
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|110.201
130.048
88.300
93.697
|350,22710
294,77528
338,31500
345,48714
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|110.398
122.512
104.000
—
|350,15624
297,14134
331,92053
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|110.675
108.447
85.400
92.220
|350,06176
301,87732
339,53636
346,07795
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|111.341
119.685
92.500
111.764
|349,82587
298,07072
336,53094
338,72379
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|114.630
123.913
111.000
124.707
|348,73865
296,71155
329,30862
334,41210
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
10+0
10+0
|10
9
10
10
|120.160
133.252
77.600
92.504
|346,91509
293,78002
343,22029
345,97152
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|121.051
158.610
—
—
|346,63699
286,55081
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|121.815
144.510
94.400
110.522
|346,39290
290,42955
335,72567
339,13766
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|123.118
—
—
—
|345,98566
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|125.051
143.209
94.700
104.045
|345,38437
290,79975
335,59408
341,45869
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|125.554
—
—
—
|345,22533
—
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|125.734
170.321
99.800
105.560
|345,17562
283,54808
333,61532
340,91079
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Ardeşen Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|128.141
136.947
93.100
99.760
|344,42552
292,64489
336,27215
343,06739
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|133.590
180.560
101.000
109.885
|342,81428
281,03125
332,92303
339,35159
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|134.825
153.803
99.700
116.149
|342,46707
287,84456
333,67858
337,18993
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|135.412
160.195
107.000
122.495
|342,30113
286,13932
330,87194
335,11706
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|36+0
30+0
38+0
10+0
|36
30
38
10
|135.579
194.552
290.000
37.091
|342,25219
277,76782
284,44140
375,79474
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|135.627
158.058
—
—
|342,23481
286,69932
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|44+0
32+0
44+0
63+0
|44
32
44
63
|136.855
112.853
130.000
312.570
|341,86986
300,34629
322,62715
292,06390
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|139.510
184.395
130.000
168.879
|341,13359
280,08619
322,63643
321,78603
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|141.965
168.696
120.000
—
|340,47275
283,95318
326,12551
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
25+1
|41
41
41
26
|142.786
183.839
114.000
128.475
|340,24606
280,22065
328,28148
333,24302
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
10+0
8+0
|10
9
10
8
|146.777
146.305
141.000
162.674
|339,12500
289,91995
319,25206
323,39229
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|151.254
213.073
111.000
125.323
|337,88154
273,72119
329,10561
334,22245
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|157.972
186.664
—
—
|336,08968
279,56850
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|161.892
194.970
142.000
—
|335,08417
277,67521
318,97587
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|166.863
—
—
—
|333,85632
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
35+1
|52
52
52
36
|173.995
214.748
129.000
154.094
|332,10531
273,36635
323,08361
325,74939
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|174.806
216.888
122.000
135.572
|331,92384
272,93100
325,36918
331,06593
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|181.368
213.118
—
—
|330,39035
273,70992
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|68+0
68+0
68+0
63+0
|68
68
68
63
|189.233
305.942
213.000
241.692
|328,58250
256,66986
300,39462
305,31284
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|202.747
231.438
168.000
—
|325,67658
269,98458
311,55250
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|208.437
224.476
165.000
223.571
|324,47681
271,36873
312,45391
309,05159
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|208.619
—
—
—
|324,44607
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|67+0
63+0
54+0
53+0
|67
63
54
53
|212.995
317.723
334.000
641.848
|323,54307
254,78440
276,44599
245,93151
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|36+0
39+0
—
—
|36
39
—
—
|213.031
357.070
—
—
|323,53490
248,86219
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|217.822
243.418
197.000
—
|322,55968
267,64030
304,26971
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|38+0
38+0
—
—
|38
38
—
—
|220.858
475.647
—
—
|321,94344
233,14789
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|1+0
1+0
1+0
—
|1
1
1
—
|225.329
193.657
429.000
—
|321,06147
277,97170
260,91720
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
39+0
16+0
|42
42
39
16
|227.683
461.231
181.000
91.280
|320,59033
235,01313
308,08793
346,44631
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
51+0
51+0
—
|51
51
51
—
|238.257
351.198
512.000
—
|318,57246
249,71791
248,74232
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Sarıkamış Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|259.023
270.709
244.000
—
|314,84677
262,59810
293,55240
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|259.366
348.526
—
—
|314,78407
250,11817
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
32+0
27+0
27+0
|30
18
25
17
|259.498
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|314,76221
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|278.413
—
—
—
|311,54742
—
—
—