Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Gastronomi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:27

Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları 2023 tablosu YÖK ATLAS ile araştırılıyor. 4 yıllık üniversite taban puanları listesinde yer alan bölüm sözel puan (SÖZ) ile öğrencilerini karşılıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımlarına göre tercih listelerini hazırlayacak adaylar Gastronomi bölümü için de araştırmalara hız kazandırdı. Gastronomi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemde. Adaylar hedefledikleri bölüm özelinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralamaları…