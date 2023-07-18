Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2023 Gazetecilik bölümü taban araştırmasına çıktı. Sınav puanlarını yakın zamanda öğrenecek olan adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda gazeteci olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. İşte 2023 Gazetecilik taban puanları ve başarı sıralamaları...
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3+0
4+0
2+0
3+0
|3
4
2
3
|1.060
1.830
733
1.250
|428,26260
447,47637
469,03017
441,24584
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|65+2
60+2
50+2
30+1
|67
62
52
31
|48.734
42.900
30.947
25.800
|330,04516
363,73059
380,98034
374,27080
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|52.584
44.100
35.896
45.800
|327,55273
362,79235
376,72239
357,74224
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
5+0
3+0
3+0
|5
5
3
3
|58.233
66.900
33.868
64.500
|324,11165
348,61992
378,42056
346,89029
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|105+3
105+3
105+3
105+3
|108
108
108
108
|68.650
55.400
55.578
65.800
|318,53448
355,25175
363,49496
346,24265
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|3+0
5+0
3+0
4+0
|3
5
3
4
|75.693
74.700
66.680
72.400
|315,15992
344,59853
357,42660
343,12275
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
8+0
4+0
5+0
|4
8
4
5
|78.243
84.500
60.995
74.700
|313,97498
339,94521
360,43243
342,07968
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
12+0
8+0
8+0
|4
12
8
8
|88.346
114.000
43.906
74.900
|309,58300
328,07244
370,79216
341,95547
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|103.738
82.900
82.709
95.500
|303,55916
340,68884
349,98502
333,49377
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
3+0
2+0
|6
5
3
2
|127.282
125.000
74.582
88.900
|295,61906
324,35020
353,58769
336,02534
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|145.066
123.000
107.265
132.000
|290,26079
325,13689
340,28920
321,17582
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(Antalya) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|180.480
150.000
141.161
151.000
|281,05042
316,51779
329,36821
315,80058
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|259.861
204.000
214.318
209.000
|264,55167
302,49539
311,03711
302,02459
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|285.002
208.000
217.384
210.000
|260,09876
301,59687
310,36379
301,82328
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|326.887
282.000
277.920
285.000
|253,35223
286,04448
298,25040
287,89560
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
60+2
70+2
60+2
|72
62
72
62
|331.446
253.000
269.747
297.000
|252,65812
291,86654
299,79424
285,95216
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(UE-Ücretli)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|331.702
338.000
381.816
375.000
|252,61566
275,72347
280,74353
274,21799
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|355.181
298.000
263.930
263.000
|249,13870
282,92977
300,94272
291,68715
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|369.501
338.000
298.698
308.000
|247,10319
275,82993
294,51090
284,04312
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3
100+3
—
—
|103
103
—
—
|393.452
600.000
—
—
|243,76052
236,81975
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|433.735
312.000
332.107
352.000
|238,47919
280,50325
288,72242
277,38503
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|442.634
378.000
354.175
362.000
|237,36608
269,03443
285,11819
275,95158
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|462.088
352.000
313.269
288.000
|234,90502
273,42982
291,93593
287,31278
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|462.672
388.000
344.869
329.000
|234,82976
267,31832
286,61859
280,88587
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3+0
3+0
8+0
13+0
|3
3
3
6
|463.090
765.000
Dolmadı
Dolmadı
|234,77215
216,21348
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|485.754
453.000
409.531
410.000
|231,80179
257,26298
276,54902
269,49841
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|500.596
434.000
397.241
391.000
|229,69633
260,15003
278,39628
272,06789
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|504.934
417.000
386.880
378.000
|229,04460
262,70672
279,97302
273,74440
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
60+2
|103
82
72
62
|514.014
415.000
362.036
378.000
|227,58731
263,05192
283,84599
273,80723
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|517.298
—
—
—
|227,03596
—-
—
—
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
(Türkistan-Kazakistan)
|Gazetecilik
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|529.789
811.000
634.408
719.000
|224,67206
206,49079
246,82203
236,59396
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
(Yabancı)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5+0
5+0
6+0
7+0
|5
3
6
7
|531.768
—
744.124
714.000
|224,24559
—
233,96701
237,11827
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
29
—
—
|558.845
—
—
—
|209,61088
—
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|32
62
62
41
|Dolmadı
588.000
489.293
503.000
|Dolmadı
238,44600
265,21873
258,34339
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|2+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
—
0
|Dolmadı
101.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
332,89057
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
70+2
|62
93
93
72
|Dolmadı
557.000
481.088
442.000
|Dolmadı
242,56031
266,32429
265,51212
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)
| Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
70+2
|10
82
93
72
|Dolmadı
734.000
639.829
697.000
|Dolmadı
220,21298
246,17484
238,65622
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|42
52
52
—
|Dolmadı
485.000
486.342
—
|Dolmadı
252,58461
265,61667
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
| Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|19
88
88
82
|Dolmadı
612.000
544.443
599.000
|Dolmadı
235,21858
257,96738
248,27046
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|21
62
72
72
|Dolmadı
658.000
542.887
592.000
|Dolmadı
229,31541
258,17041
248,97924
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|2
62
72
72
|Dolmadı
806.000
677.241
849.000
|Dolmadı
208,37700
241,75238
223,28399
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|26
72
72
62
|Dolmadı
603.000
533.596
589.000
|Dolmadı
236,41593
259,36479
249,19485
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|8
62
62
62
|Dolmadı
684.000
588.098
607.000
|Dolmadı
226,08735
252,46582
247,42134
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|—
51
52
41
|Dolmadı
—
661.636
704.000
|Dolmadı
—
243,57948
238,07012
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|65
72
72
72
|Dolmadı
486.000
446.200
498.000
|Dolmadı
252,42387
271,19034
258,91568
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|20+0
30+0
10+0
20+0
|2
13
—
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|26+0
47+0
—
—
|9
15
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
25+0
27+0
22+0
|21
25
27
22
|Dolmadı
533.000
644.475
824.000
|Dolmadı
245,93365
245,61718
226,34198
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|26
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|30
72
72
62
|Dolmadı
595.000
526.815
562.000
|Dolmadı
237,55246
260,25215
251,99948
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|3
52
62
62
|Dolmadı
673.000
601.860
661.000
|Dolmadı
227,38767
250,76805
242,11210
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|17+0
25+0
10+0
14+0
|9
8
7
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|9
47
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
—
|20
72
72
—
|Dolmadı
601.000
592.309
—
|Dolmadı
236,73056
251,93579
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
75+2
|25
82
82
77
|Dolmadı
568.000
498.850
524.000
|Dolmadı
241,04364
263,94507
256,00331
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|24
82
82
72
|Dolmadı
605.000
545.534
594.000
|Dolmadı
236,12247
257,82147
248,75898
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|2
82
82
72
|Dolmadı
765.000
649.376
731.000
|Dolmadı
216,20440
245,02789
235,47439
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
60+2
|25
82
72
62
|Dolmadı
548.000
472.045
491.000
|Dolmadı
243,79348
267,59630
259,76802
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|56
72
72
62
|Dolmadı
512.000
461.894
481.000
|Dolmadı
248,81992
269,02003
260,87958
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|23+0
68+0
16+0
16+0
|4
4
16
16
|Dolmadı
—
788.603
877.000
|Dolmadı
—
228,51533
218,35816
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)
| Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|15+0
10+0
10+0
4+0
|—
5
9
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
586.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,53431
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|5+0
10+0
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|18+0
25+0
20+0
25+0
|15
6
18
18
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|14
62
62
—
|Dolmadı
654.000
667.578
—
|Dolmadı
229,80621
242,87978
—