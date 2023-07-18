Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:43

Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2023 Gazetecilik bölümü taban araştırmasına çıktı. Sınav puanlarını yakın zamanda öğrenecek olan adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda gazeteci olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. İşte 2023 Gazetecilik taban puanları ve başarı sıralamaları...