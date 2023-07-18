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Haberler Fotohaber Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:43

Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2023 Gazetecilik bölümü taban araştırmasına çıktı. Sınav puanlarını yakın zamanda öğrenecek olan adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda gazeteci olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. İşte 2023 Gazetecilik taban puanları ve başarı sıralamaları...

Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Gazetecilik bölümü taban puanları, YKS tercihleriyle gündemdeki yerini aldı. Gazetecilik bölümünde eğitim almayı hedefleyenler, vakıf ve devlet üniversitelerinin puanlarını incelemek üzere "Gazetecilik bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan 2023 Gazetecilik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...

Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 3+0
4+0
2+0
3+0		 3
4
2
3		 1.060
1.830
733
1.250		 428,26260
447,47637
469,03017
441,24584
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 65+2
60+2
50+2
30+1		 67
62
52
31		 48.734
42.900
30.947
25.800		 330,04516
363,73059
380,98034
374,27080
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 52.584
44.100
35.896
45.800		 327,55273
362,79235
376,72239
357,74224
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 5+0
5+0
3+0
3+0		 5
5
3
3		 58.233
66.900
33.868
64.500		 324,11165
348,61992
378,42056
346,89029
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 105+3
105+3
105+3
105+3		 108
108
108
108		 68.650
55.400
55.578
65.800		 318,53448
355,25175
363,49496
346,24265
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 3+0
5+0
3+0
4+0		 3
5
3
4		 75.693
74.700
66.680
72.400		 315,15992
344,59853
357,42660
343,12275
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 4+0
8+0
4+0
5+0		 4
8
4
5		 78.243
84.500
60.995
74.700		 313,97498
339,94521
360,43243
342,07968
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 4+0
12+0
8+0
8+0		 4
12
8
8		 88.346
114.000
43.906
74.900		 309,58300
328,07244
370,79216
341,95547


EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 103.738
82.900
82.709
95.500		 303,55916
340,68884
349,98502
333,49377
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
3+0
2+0		 6
5
3
2		 127.282
125.000
74.582
88.900		 295,61906
324,35020
353,58769
336,02534
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 145.066
123.000
107.265
132.000		 290,26079
325,13689
340,28920
321,17582
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(Antalya) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 180.480
150.000
141.161
151.000		 281,05042
316,51779
329,36821
315,80058
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 259.861
204.000
214.318
209.000		 264,55167
302,49539
311,03711
302,02459
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 285.002
208.000
217.384
210.000		 260,09876
301,59687
310,36379
301,82328
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 326.887
282.000
277.920
285.000		 253,35223
286,04448
298,25040
287,89560
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
60+2
70+2
60+2		 72
62
72
62		 331.446
253.000
269.747
297.000		 252,65812
291,86654
299,79424
285,95216
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(UE-Ücretli)		 SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 331.702
338.000
381.816
375.000		 252,61566
275,72347
280,74353
274,21799
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 355.181
298.000
263.930
263.000		 249,13870
282,92977
300,94272
291,68715
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 369.501
338.000
298.698
308.000		 247,10319
275,82993
294,51090
284,04312
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3
100+3

 103
103

 393.452
600.000

 243,76052
236,81975
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 433.735
312.000
332.107
352.000		 238,47919
280,50325
288,72242
277,38503
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 442.634
378.000
354.175
362.000		 237,36608
269,03443
285,11819
275,95158
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 462.088
352.000
313.269
288.000		 234,90502
273,42982
291,93593
287,31278
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
75+2		 82
82
82
77		 462.672
388.000
344.869
329.000		 234,82976
267,31832
286,61859
280,88587
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)		 Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 3+0
3+0
8+0
13+0		 3
3
3
6		 463.090
765.000
Dolmadı
Dolmadı		 234,77215
216,21348
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 485.754
453.000
409.531
410.000		 231,80179
257,26298
276,54902
269,49841
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 500.596
434.000
397.241
391.000		 229,69633
260,15003
278,39628
272,06789
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 504.934
417.000
386.880
378.000		 229,04460
262,70672
279,97302
273,74440
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 100+3
80+2
70+2
60+2		 103
82
72
62		 514.014
415.000
362.036
378.000		 227,58731
263,05192
283,84599
273,80723
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 50+2


 52


 517.298


 227,03596
—-
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
(Türkistan-Kazakistan)		 Gazetecilik
(Ücretli)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 529.789
811.000
634.408
719.000		 224,67206
206,49079
246,82203
236,59396
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
(Yabancı)		 Gazetecilik SÖZ 5+0
5+0
6+0
7+0		 5
3
6
7		 531.768

744.124
714.000		 224,24559

233,96701
237,11827
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
29

 558.845


 209,61088
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 32
62
62
41		 Dolmadı
588.000
489.293
503.000		 Dolmadı
238,44600
265,21873
258,34339
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 2+0
1+0
1+0
1+0		 1
1

0		 Dolmadı
101.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
332,89057
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 90+3
90+3
90+3
70+2		 62
93
93
72		 Dolmadı
557.000
481.088
442.000		 Dolmadı
242,56031
266,32429
265,51212
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(Erzurum) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
70+2		 10
82
93
72		 Dolmadı
734.000
639.829
697.000		 Dolmadı
220,21298
246,17484
238,65622
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 42
52
52
 Dolmadı
485.000
486.342
 Dolmadı
252,58461
265,61667
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 19
88
88
82		 Dolmadı
612.000
544.443
599.000		 Dolmadı
235,21858
257,96738
248,27046
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 21
62
72
72		 Dolmadı
658.000
542.887
592.000		 Dolmadı
229,31541
258,17041
248,97924
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
(Elazığ) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 2
62
72
72		 Dolmadı
806.000
677.241
849.000		 Dolmadı
208,37700
241,75238
223,28399
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 26
72
72
62		 Dolmadı
603.000
533.596
589.000		 Dolmadı
236,41593
259,36479
249,19485
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 8
62
62
62		 Dolmadı
684.000
588.098
607.000		 Dolmadı
226,08735
252,46582
247,42134
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1
51
52
41		 Dolmadı

661.636
704.000		 Dolmadı

243,57948
238,07012
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 65
72
72
72		 Dolmadı
486.000
446.200
498.000		 Dolmadı
252,42387
271,19034
258,91568
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 20+0
30+0
10+0
20+0		 2
13

4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 26+0
47+0

 9
15

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)		 Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 25+0
25+0
27+0
22+0		 21
25
27
22		 Dolmadı
533.000
644.475
824.000		 Dolmadı
245,93365
245,61718
226,34198
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 40+1


 26


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 30
72
72
62		 Dolmadı
595.000
526.815
562.000		 Dolmadı
237,55246
260,25215
251,99948
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 3
52
62
62		 Dolmadı
673.000
601.860
661.000		 Dolmadı
227,38767
250,76805
242,11210
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 17+0
25+0
10+0
14+0		 9
8
7
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 50+2
50+2

 9
47

 Dolmadı


 Dolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
 20
72
72
 Dolmadı
601.000
592.309
 Dolmadı
236,73056
251,93579
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
75+2		 25
82
82
77		 Dolmadı
568.000
498.850
524.000		 Dolmadı
241,04364
263,94507
256,00331
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 24
82
82
72		 Dolmadı
605.000
545.534
594.000		 Dolmadı
236,12247
257,82147
248,75898
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 2
82
82
72		 Dolmadı
765.000
649.376
731.000		 Dolmadı
216,20440
245,02789
235,47439
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 100+3
80+2
70+2
60+2		 25
82
72
62		 Dolmadı
548.000
472.045
491.000		 Dolmadı
243,79348
267,59630
259,76802
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 56
72
72
62		 Dolmadı
512.000
461.894
481.000		 Dolmadı
248,81992
269,02003
260,87958
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 23+0
68+0
16+0
16+0		 4
4
16
16		 Dolmadı

788.603
877.000		 Dolmadı

228,51533
218,35816
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)		 Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 15+0
10+0
10+0
4+0
5
9
4		 Dolmadı

Dolmadı
586.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,53431
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Lefkoşa)		 Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 5+0
10+0

 0


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 18+0
25+0
20+0
25+0		 15
6
18
18		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
60+2
 14
62
62
 Dolmadı
654.000
667.578
 Dolmadı
229,80621
242,87978
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Gazetecilik Bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Gazetecilik bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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