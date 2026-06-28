Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:05

GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türk yarışçılık tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenleniyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. Yarışseverler, 'Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

  • ABONE OL
GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Joker Kulübü tarafından her yıl organize edilen Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş başladı. 100. Gazi Koşusu'nun tarihi, saati ve yayın sürecine dair tüm gelişmeler netleşti. İşte 28 Haziran Pazar Gazi Koşusu saati ve yayın kanalı…

GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda; 100. Gazi Koşusu'nun 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirileceği netleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

100. yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu. Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek. Böylece yalnızca birincilik için ödenecek toplam tutar 100 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Bu rakam, Gazi Koşusu tarihindeki en yüksek ödül seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazi Koşusu'nun Kanal D ekranlarından saat 17.15'te canlı yayınlanması bekleniyor. Yarış günü yayın akışında olası değişikliklere karşı Kanal D ve Türkiye Jokey Kulübü'nün güncel duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

1. AIMUS LIBERATUS

2. ALMIGHTY ESPRIT

3. ANSHBA

4. BALLAD KING

5. BAY NALCAKAN

6. BRANDO

7. ERSELE BEYI

8. GOLDRAKHAN

9. JAZZ RUNNER

10. JOYFUL FOREVER

11. KRALIN DANSI

12. MANDRAKE

13. MASSIMO SUPREMO

14. METAL HEART

15. MUCHO BUENO

16. RABOVO

17. SILENT TREATMENT

18. THE REAL ONE

19. UPAMECANO

20. WHIZBANG

21. JAEHAERA

22. NEURO MATH

23. SUPER TOMO

24. FALCONNIDAE

25. SHADOW SOLDIER

26. RAND AL THOR

27. BIZON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA