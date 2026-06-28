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GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:05
GAZİ KOŞUSU 2026 | 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türk yarışçılık tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenleniyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. Yarışseverler, 'Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;