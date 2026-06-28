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GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:41
GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?
Türk yarışçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan 100. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından tamamlandı. Milyonlarca yarışseverin yakından takip ettiği tarihi organizasyonda şampiyon belli olurken, gözler birincilik kürsüsüne çevrildi. Peki,100. Gazi Koşusu'nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?