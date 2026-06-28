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Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:41

GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

Türk yarışçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan 100. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından tamamlandı. Milyonlarca yarışseverin yakından takip ettiği tarihi organizasyonda şampiyon belli olurken, gözler birincilik kürsüsüne çevrildi. Peki,100. Gazi Koşusu'nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

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GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olarak gösterilen 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yoğun katılımla tamamlandı. Yüzüncü yılına ulaşan tarihi yarış, hem büyük ödülü hem de taşıdığı gelenek nedeniyle spor kamuoyunun odağında yer aldı.

GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU!

Türk atçılığının en önemli organizasyonlarından Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşandı. 100. Gazi Koşusu'nu kazanan Halis Karataş jokeyliğindeki Bay Nalçakan oldu. Gazi Koşusu'nda para ödülü dikkat çekti.

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GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

REKOR KIRILDI

100. Gazi Koşusu'nda seyirci rekoru kırıldı. Veliefendi Hipodromu'nda 67 bin 200 kişinin dev yarışı takip ettiği açıklandı.

GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu tarihi yarışta, birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.İkinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacağı açıklandı.Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 126 milyon 870 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi ile birlikte bu ödül 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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