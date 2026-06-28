GAZİ KOŞUSU KAZANANI BELLİ OLDU! 100. Gazi Koşusu’nu kim, hangi jokey ve at kazandı, şampiyon kim?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu tarihi yarışta, birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.İkinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacağı açıklandı.Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 126 milyon 870 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi ile birlikte bu ödül 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşacak.