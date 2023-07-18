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Haberler Fotohaber Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:08

Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi YÖK ATLAS üzerinde sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile başlayacak YKS tercihleri öncesinde adayların hedeflediği bölüm ve üniversiteler gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları Ankara'da okumak isteyenlerin gündeminde. Üniversite tercihi için heyecan dorukta. İşte, 2023 Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…

Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tablosu YÖK ATLAS ile gündemdeki yerini aldı. YKS üniversite önlisans ve lisans taban puanları kapsamında bölüm ve okul bazında araştırmalar hız kazandı. Ankara'da okumak isteyenlerin tercihleri arasında yer alacak Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosuile araştırılıyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları…

Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Teknik Eğitim Fakültesi
  2. Tıp Fakültesi
  3. Eğitim Fakültesi
  4. Fen Fakültesi
  5. Edebiyat Fakültesi
  6. Hukuk Fakültesi
  7. Mühendislik Fakültesi
  8. Mimarlık Fakültesi
  9. Eczacılık Fakültesi
  10. Diş Hekimliği Fakültesi
  11. Güzel Sanatlar Fakültesi
  12. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
  13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  14. İletişim Fakültesi
  15. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  16. Sanat ve Tasarım Fakültesi
  17. Teknoloji Fakültesi
  18. Turizm Fakültesi
  19. Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
  20. Devlet Konservatuvarı

İşte bölümler ve taban puanları:

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Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 300+8
290+8
290+8
290+8		 308
298
298
298		 5.949
5.101
4.550
4.527		 521,76896
472,55575
523,54399
509,36263
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 6.428
5.681
4.980
5.176		 520,57073
470,08166
522,22021
506,73558
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 17.865
Dolmadı
16.200
12.076		 499,50901
Dolmadı
499,12935
485,40777
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 22.863
34.395
40.900
43.449		 491,99400
411,43369
465,93379
429,30889
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
50+2
50+2
40+1		 62
52
52
41		 23.009
26.758
25.300
26.389		 491,78406
422,53543
485,91052
456,58999
Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
130+4
120+3		 144
144
134
123		 24.864
23.468
22.500
20.069		 489,19836
427,76280
489,77175
467,94750
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 31.256
38.912
38.400
38.882		 480,62978
405,68288
469,13557
436,10650
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 64+2
64+2
64+2
56+2		 66
66
66
58		 35.121
45.002
50.700
55.585		 475,69102
398,24921
454,42197
412,02399
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 39.632
46.575
44.800
43.044		 470,03252
396,39250
461,24469
429,90555
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 42.492
47.491
41.100
37.773		 466,60165
395,29426
465,79039
437,81912
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 44.007
38.859
36.900
35.075		 464,78508
405,74715
470,93756
442,08033
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 48.669
54.269
54.300
56.520		 459,20970
387,25927
450,18511
410,80834
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 56.137
51.635
50.200
51.595		 450,51239
390,27901
454,93087
417,49392
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
72+2
72+2
70+2		 77
74
74
72		 56.390
62.335
61.300
63.732		 450,22322
378,53441
442,23481
401,25461
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 59.843
54.459
50.500
53.870		 446,37132
387,04735
454,58573
414,33728
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 59.978
64.081
60.300
54.185		 446,20898
376,71418
443,36661
413,90942
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 70.910
81.836
89.800
101.677		 434,16717
359,06478
410,30589
358,87803
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 115+3
115+3
110+3
100+3		 118
118
113
103		 85.523
73.811
65.500
51.600		 419,18712
366,84357
437,47172
417,48648
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 91.332
111.247
127.000
162.955		 413,62224
334,00490
373,77335
313,57652
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 104.654
101.780
101.000
106.052		 401,25082
341,71795
398,51752
354,85085
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 105.004
111.529
89.600
83.500		 400,95529
333,76356
410,55413
377,53476
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 118.813
103.262
83.900
71.128		 389,11880
340,49103
416,54982
392,00109
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
16+1
14+1		 21
21
17
15		 118.868
139.912
151.000
142.383		 389,08353
313,81625
355,53419
326,28759
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 64+2
64+2
64+2
64+2		 66
66
66
66		 122.402
131.416
123.000
124.148		 386,23608
319,47238
377,69505
339,47853
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 135.324
135.762
89.000
72.282		 376,28187
316,52891
411,09497
390,61290
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 145.320
146.080
116.000
104.840		 369,19497
310,06780
383,69587
355,96804
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 148.947
185.530
194.000
200.730		 366,72966
288,79767
327,95557
294,60531
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
69+2
69+2		 72
72
71
71		 149.811
170.918
163.000
174.308		 366,16162
296,09434
346,79447
307,38631
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1


 150.797
Dolmadı

 365,52766
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 18+1
18+1
18+1
17+1		 19
19
19
18		 152.118
156.938
178.000
155.591		 364,62986
303,72606
337,29571
317,86566
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 156.295
146.658
154.000
203.403		 361,87792
309,69357
352,98062
293,45008
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 48+2
48+2
48+2
58+2		 50
50
50
60		 156.737
178.201
158.000
153.903		 361,55165
292,41853
350,04832
318,93259
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 159.518
202.457
205.000
217.631		 359,73398
281,14523
322,29313
287,54186
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 168.181
215.081
227.000
269.473		 354,51572
275,88618
311,40018
269,36745
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 174.134
207.632
211.000
251.442		 351,05920
278,95314
319,30031
275,16220
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
9		 175.529
213.132
207.000
201.240		 350,23715
276,66764
321,25455
294,39010
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 64+2
64+2
64+2
64+2		 66
66
66
66		 183.493
186.901
149.000
126.589		 345,81235
288,13557
356,45552
337,61257
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 192.864
212.796

 340,84522
276,80754
Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 211.291


 331,90322
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 223.165
226.835
223.000
242.485		 326,50923
271,19619
313,25528
278,27813
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 12+1
12+1
12+1
15+1		 13
13
13
16		 224.831
299.674
299.000
292.581		 325,76764
247,93319
283,37716
262,60909
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 228.822
300.217
332.000
351.522		 324,07538
247,79203
272,91395
248,15813
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 235.913
257.919
354.000
 321,08261
260,26751
266,77098
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 17+1
17+1
17+1
17+1		 18
18
14
13		 237.243
287.925
Dolmadı
Dolmadı		 320,53583
251,19022
Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 240.783
295.143
302.000
325.456		 319,11319
249,17988
282,38894
254,12750
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 247.816
295.566
317.000
331.076		 316,28773
249,06741
277,46606
252,81144
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
21
18
7		 254.931
288.899
Dolmadı
Dolmadı		 313,47140
250,90852
Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 İmalat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 262.498
288.730
270.000
264.473		 310,67914
250,95261
293,62386
270,91087
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
17		 271.735
285.389
299.000
294.626		 307,37246
251,88847
283,38447
262,04338
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
10
10		 279.244
287.730
Dolmadı
Dolmadı		 304,78604
251,24251
Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1


2		 280.586
Dolmadı
Dolmadı
206.364		 304,32941
Dolmadı
Dolmadı
292,18458
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
17		 296.510
293.926
298.000
298.400		 299,04410
249,51430
283,54881
261,03986
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 297.168
327.631
333.000
349.307		 298,82989
240,71805
272,58774
248,65241
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 328.324
325.860
292.000
244.184		 289,50670
241,13705
285,95351
277,68030
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Fotonik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 346.052
362.674

 284,59098
232,18814
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
25+1
20+1		 31
31
26
21		 372.119
377.515
359.000
316.137		 277,99500
226,73163
265,61287
256,44658
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
 986.936
Dolmadı
640.000
Dolmadı		 205,85824
Dolmadı
217,13971
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
1
Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 66.184
63.986
63.300
74.165		 395,21195
339,26740
382,74046
362,16898
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 30+1


 31


 67.407


 394,56868
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 72.256
64.561
41.500
50.902		 392,07667
338,90863
396,11947
377,55483
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 266.643
234.248
190.000
175.741		 326,10675
276,89130
328,52321
317,32429
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