Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi YÖK ATLAS üzerinde sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile başlayacak YKS tercihleri öncesinde adayların hedeflediği bölüm ve üniversiteler gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları Ankara'da okumak isteyenlerin gündeminde. Üniversite tercihi için heyecan dorukta. İşte, 2023 Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|300+8
290+8
290+8
290+8
|308
298
298
298
|5.949
5.101
4.550
4.527
|521,76896
472,55575
523,54399
509,36263
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|6.428
5.681
4.980
5.176
|520,57073
470,08166
522,22021
506,73558
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|17.865
Dolmadı
16.200
12.076
|499,50901
Dolmadı
499,12935
485,40777
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|22.863
34.395
40.900
43.449
|491,99400
411,43369
465,93379
429,30889
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
50+2
40+1
|62
52
52
41
|23.009
26.758
25.300
26.389
|491,78406
422,53543
485,91052
456,58999
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
130+4
120+3
|144
144
134
123
|24.864
23.468
22.500
20.069
|489,19836
427,76280
489,77175
467,94750
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|31.256
38.912
38.400
38.882
|480,62978
405,68288
469,13557
436,10650
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|64+2
64+2
64+2
56+2
|66
66
66
58
|35.121
45.002
50.700
55.585
|475,69102
398,24921
454,42197
412,02399
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|39.632
46.575
44.800
43.044
|470,03252
396,39250
461,24469
429,90555
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|42.492
47.491
41.100
37.773
|466,60165
395,29426
465,79039
437,81912
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|44.007
38.859
36.900
35.075
|464,78508
405,74715
470,93756
442,08033
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|48.669
54.269
54.300
56.520
|459,20970
387,25927
450,18511
410,80834
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|56.137
51.635
50.200
51.595
|450,51239
390,27901
454,93087
417,49392
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
72+2
72+2
70+2
|77
74
74
72
|56.390
62.335
61.300
63.732
|450,22322
378,53441
442,23481
401,25461
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|59.843
54.459
50.500
53.870
|446,37132
387,04735
454,58573
414,33728
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|59.978
64.081
60.300
54.185
|446,20898
376,71418
443,36661
413,90942
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|70.910
81.836
89.800
101.677
|434,16717
359,06478
410,30589
358,87803
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|115+3
115+3
110+3
100+3
|118
118
113
103
|85.523
73.811
65.500
51.600
|419,18712
366,84357
437,47172
417,48648
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|91.332
111.247
127.000
162.955
|413,62224
334,00490
373,77335
313,57652
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|104.654
101.780
101.000
106.052
|401,25082
341,71795
398,51752
354,85085
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|105.004
111.529
89.600
83.500
|400,95529
333,76356
410,55413
377,53476
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|118.813
103.262
83.900
71.128
|389,11880
340,49103
416,54982
392,00109
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
16+1
14+1
|21
21
17
15
|118.868
139.912
151.000
142.383
|389,08353
313,81625
355,53419
326,28759
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|64+2
64+2
64+2
64+2
|66
66
66
66
|122.402
131.416
123.000
124.148
|386,23608
319,47238
377,69505
339,47853
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|135.324
135.762
89.000
72.282
|376,28187
316,52891
411,09497
390,61290
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|145.320
146.080
116.000
104.840
|369,19497
310,06780
383,69587
355,96804
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|148.947
185.530
194.000
200.730
|366,72966
288,79767
327,95557
294,60531
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
69+2
69+2
|72
72
71
71
|149.811
170.918
163.000
174.308
|366,16162
296,09434
346,79447
307,38631
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|150.797
Dolmadı
—
—
|365,52766
Dolmadı
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|18+1
18+1
18+1
17+1
|19
19
19
18
|152.118
156.938
178.000
155.591
|364,62986
303,72606
337,29571
317,86566
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|156.295
146.658
154.000
203.403
|361,87792
309,69357
352,98062
293,45008
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|48+2
48+2
48+2
58+2
|50
50
50
60
|156.737
178.201
158.000
153.903
|361,55165
292,41853
350,04832
318,93259
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|159.518
202.457
205.000
217.631
|359,73398
281,14523
322,29313
287,54186
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|168.181
215.081
227.000
269.473
|354,51572
275,88618
311,40018
269,36745
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|174.134
207.632
211.000
251.442
|351,05920
278,95314
319,30031
275,16220
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
9
|175.529
213.132
207.000
201.240
|350,23715
276,66764
321,25455
294,39010
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|64+2
64+2
64+2
64+2
|66
66
66
66
|183.493
186.901
149.000
126.589
|345,81235
288,13557
356,45552
337,61257
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|192.864
212.796
—
—
|340,84522
276,80754
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|211.291
—
—
—
|331,90322
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|223.165
226.835
223.000
242.485
|326,50923
271,19619
313,25528
278,27813
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|12+1
12+1
12+1
15+1
|13
13
13
16
|224.831
299.674
299.000
292.581
|325,76764
247,93319
283,37716
262,60909
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|228.822
300.217
332.000
351.522
|324,07538
247,79203
272,91395
248,15813
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|235.913
257.919
354.000
—
|321,08261
260,26751
266,77098
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|17+1
17+1
17+1
17+1
|18
18
14
13
|237.243
287.925
Dolmadı
Dolmadı
|320,53583
251,19022
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|240.783
295.143
302.000
325.456
|319,11319
249,17988
282,38894
254,12750
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|247.816
295.566
317.000
331.076
|316,28773
249,06741
277,46606
252,81144
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
21
18
7
|254.931
288.899
Dolmadı
Dolmadı
|313,47140
250,90852
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|İmalat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|262.498
288.730
270.000
264.473
|310,67914
250,95261
293,62386
270,91087
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|271.735
285.389
299.000
294.626
|307,37246
251,88847
283,38447
262,04338
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
10
10
|279.244
287.730
Dolmadı
Dolmadı
|304,78604
251,24251
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
—
—
2
|280.586
Dolmadı
Dolmadı
206.364
|304,32941
Dolmadı
Dolmadı
292,18458
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|296.510
293.926
298.000
298.400
|299,04410
249,51430
283,54881
261,03986
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|297.168
327.631
333.000
349.307
|298,82989
240,71805
272,58774
248,65241
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|328.324
325.860
292.000
244.184
|289,50670
241,13705
285,95351
277,68030
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Fotonik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|346.052
362.674
—
—
|284,59098
232,18814
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
25+1
20+1
|31
31
26
21
|372.119
377.515
359.000
316.137
|277,99500
226,73163
265,61287
256,44658
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
—
|986.936
Dolmadı
640.000
Dolmadı
|205,85824
Dolmadı
217,13971
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|—
1
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|66.184
63.986
63.300
74.165
|395,21195
339,26740
382,74046
362,16898
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|67.407
—
—
—
|394,56868
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|72.256
64.561
41.500
50.902
|392,07667
338,90863
396,11947
377,55483
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|266.643
234.248
190.000
175.741
|326,10675
276,89130
328,52321
317,32429