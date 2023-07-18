Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:08

Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi YÖK ATLAS üzerinde sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile başlayacak YKS tercihleri öncesinde adayların hedeflediği bölüm ve üniversiteler gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri taban puanları Ankara'da okumak isteyenlerin gündeminde. Üniversite tercihi için heyecan dorukta. İşte, 2023 Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…