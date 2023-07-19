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Haberler Fotohaber Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:44

Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Kurum, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve 1987 yılında üniversite tüzel kişiliğini kazanmış olan, Gaziantep'te bulunan bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Gaziantep Üniversitesi taban puanları listesi.

Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Gaziantep Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Gaziantep Üniversitesi, bünyesinde 20 Fakülte, 5 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitede 2019 yılında toplam 146 bölüm ve programda öğrenci alınmıştır. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 170+5
160+4
160+4
160+4		 175
164
164
164		 16.848
14.469
14.100
13.099		 501,07111
444,35133
502,57575
482,89952
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 22.328
18.199
17.800
16.698		 492,78790
436,74165
496,64504
474,80615
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 34.259
29.297
27.900
24.992		 476,78482
418,69718
482,40678
458,97016
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 75.045
71.968
67.800
79.780		 429,79322
368,69425
434,82846
381,72233
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 78.185
67.700
60.900
58.476		 426,53450
372,95575
442,63864
408,19550
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Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 108.934
97.955
100.000
120.643		 397,50802
344,92141
399,23021
342,18994
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 118.157
130.574
115.000
117.395		 389,65588
319,99563
384,39411
344,81425
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 143.563
167.361
168.000
177.694		 370,39305
297,97269
343,73419
305,56739
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
190+5		 205
205
205
195		 143.886
139.575
142.000
151.821		 370,17795
314,04279
362,28642
320,19161
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
90+3		 93
93
82
93		 184.430
196.773
175.000
182.353		 345,30230
283,67409
339,14861
303,20259
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 203.079
206.804
207.000
218.939		 335,79151
279,28227
321,34968
287,02290
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 208.935
218.955
198.000
190.090		 332,98362
274,34076
325,84564
299,51867
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 223.380
198.158
167.000
157.354		 326,40502
283,05453
344,41615
316,79253
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 226.693
252.393
245.000
243.436		 324,95940
262,06982
303,63456
277,93885
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
25+1
20+1
15+1		 31
26
21
16		 264.979
281.613
266.000
262.210		 309,77825
252,98539
295,33215
271,60669
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
80+2
80+2
100+3		 93
82
82
103		 266.260
276.627
249.000
245.982		 309,33505
254,46938
302,04613
277,04202
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Optik ve Akustik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 3
2
8
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1

 6
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 283.747
318.037
303.000
290.335		 303,22695
243,08842
282,14637
263,22476
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 6
1
5
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 37
28
69
75		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
60+2		 19
14
18
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
 21
21
21
 335.044
375.716
422.000
 287,61112
227,64322
250,72108
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
20
31
31		 398.743
Dolmadı
400.000
395.978		 271,87531
Dolmadı
255,49028
239,13938
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
16
62
 544.692
Dolmadı
530.000
 246,71567
Dolmadı
231,15631
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0



Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 190+5
190+5
190+5
200+5		 195
195
195
205		 40.358
49.709
24.200
34.866		 410,49570
348,82263
410,91938
390,70915
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 98.064
92.345
95.600
105.766		 379,68152
323,85752
366,28740
345,22118
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 139.754
131.860
132.000
137.544		 362,63835
307,04078
349,99326
331,19331
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 146.238
131.638
83.600
86.923		 360,23674
307,13045
372,14815
354,94561
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 305.268
341.429
269.000
258.432		 318,01999
256,19343
305,50916
294,32567
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 406.542
416.061
364.000
397.636		 300,51751
244,96063
284,39653
267,76819
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 451.861
488.688
481.000
451.995		 293,88816
235,62701
264,15576
259,83233
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 490.967
526.342
553.000
559.762		 288,68202
230,70145
253,94724
246,37455
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 498.253
539.531
580.000
 287,73268
228,64891
250,38863
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 502.769
556.373
475.000
476.685		 287,17062
225,30994
265,11904
256,52916
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
75
93
93		 597.250
Dolmadı
605.000
572.934		 276,08530
Dolmadı
247,28320
244,90246
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Tekstil ve Moda Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
26
62
62		 732.179
Dolmadı
742.000
762.324		 262,56417
Dolmadı
231,90014
225,14040
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
15
62
62		 857.045
Dolmadı
700.000
714.793		 251,66496
Dolmadı
236,30824
230,50472
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
12
41
41		 887.884
Dolmadı
814.000
820.571		 249,17989
Dolmadı
225,11196
203,73676
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
7
52
52		 989.587
Dolmadı
776.000
743.560		 241,25654
Dolmadı
228,52019
227,44104
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41

31
22		 1.063.008
Dolmadı
938.000
Dolmadı		 235,84504
Dolmadı
213,87861
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 19.346
17.216
15.100
16.611		 413,22598
383,08813
402,15219
392,59985
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 33.810
29.951
26.500
27.165		 372,34759
342,22849
361,85498
354,70214
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 9.370


 421,29110
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 32.030
21.228
21.200
24.468		 390,62129
355,10750
385,27130
387,42866
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 44.541
34.982
32.400
36.807		 381,02084
340,47709
372,63436
376,00854
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 54.650
60.651
50.900
58.994		 374,66605
322,78194
358,15955
361,49394
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 89.718
74.356
58.500
84.976		 357,73919
315,77458
353,38279
349,01716
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
120+3		 111
111
123
123		 131.688
98.484
74.200
79.490		 343,37767
305,53498
344,84941
351,36830
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 176.787
204.840
165.000
166.973		 331,45185
275,46316
312,19996
322,26758
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 204.487
266.838
174.000
176.983		 325,31077
263,29996
309,81720
319,72417
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
120+3		 72
72
82
123		 239.351
182.760
147.000
148.447		 317,94479
280,49227
317,45910
327,28320
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
40+1
 36
36
41
 268.608
214.622
223.000
 313,18904
273,39392
298,06388
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 295.376
382.836
282.000
277.240		 308,81042
245,22335
286,06171
298,36690
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 349.211
347.911
363.000
339.393		 300,67137
250,20255
271,48198
287,51875
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 388.617
408.507
315.000
336.087		 295,20352
241,75373
279,92766
288,05492
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 520.879
485.754
453.000
409.531		 279,14462
231,80179
257,26298
276,54902
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0

 12
12

 525.981
546.752

 276,40839
220,04799
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0

 5
5

 548.207
238.471

 276,15469
268,61681
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 735.818
277.232

 257,47924
261,44205
Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 358,85202
307,97232		 347.125
316.966
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 330,17272
278,89906		 524.942
503.665
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 329,16846
277,06182		 532.481
518.640
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 326,58441
275,55673		 552.415
531.296
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 326,07911
277,02751		 556.340
518.923

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 321,09462
262,73856		 596.980
651.312
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 319,50167
260,60110		 610.690
673.791
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 319,09946
264,13856		 614.169
637.109
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 311,79055
260,85071		 680.665
671.183
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 307,07704
254,77098		 726.441
738.089
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 301,68234
250,94045		 782.611
782.693
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 299,83649
249,13253		 802.426
803.970
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 298,17470
241,29812		 820.588
896.471
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
 41
 291,96188
 891.321
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 289,90570
232,33388		 916.009
1.002.276
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araban Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 289,15036
239,11765		 925.150
921.910
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 286,70182
240,27965		 955.058
908.457
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 285,94011
234,11716		 964.699
980.581
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 285,31686
232,07168		 972.622
1.005.518
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 E-Ticaret ve Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 284,93462
218,57122		 977.594
1.182.503
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,58407
240,22509		 995.060
909.124
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
 57
 280,21283
 1.039.243
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 280,15074
226,16361		 1.040.053
1.080.577
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araban Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 276,82225
230,41414		 1.085.411
1.025.967
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 276,79713
231,49604		 1.085.747
1.012.524
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
70+2		 93
72		 275,74860
228,58975		 1.100.345
1.049.156
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,25293
220,13897		 1.107.214
1.161.545
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
70+2		 93
72		 271,60901
221,25572		 1.159.513
1.146.494
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 270,86963
219,04366		 1.170.250
1.176.153
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 269,92211
204,58594		 1.184.399
1.382.901
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 269,36809
214,95442		 1.192.673
1.231.023
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 267,99578
221,41327		 1.213.401
1.144.478
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 267,62414
202,77664		 1.219.055
1.410.555
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 267,16728
214,48865		 1.225.993
1.237.369
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
70+2		 93
72		 266,99341
218,61583		 1.228.660
1.181.885
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 266,67828
222,16644		 1.233.458
1.134.186
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 264,80268
213,43219		 1.262.334
1.252.266
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
 47
 263,59311
 1.281.317
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
70+2		 93
72		 259,75916
210,35911		 1.343.376
1.295.919
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 258,73522
203,31524		 1.360.355
1.402.313
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
60+2		 103
62		 257,71122
208,34527		 1.377.487
1.325.756
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 256,96592
209,01757		 1.389.990
1.315.689
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
 36
 256,88177
 1.391.437
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 255,49110
200,35812		 1.415.485
1.447.769
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
 41
 254,92953
 1.425.160
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 252,45046
193,07754		 1.468.541
1.549.892
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
40+1		 82
41		 252,23044
201,03207		 1.472.472
1.437.429
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
40+1		 93
41		 252,17526
199,44845		 1.473.493
1.461.784
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 251,80823
 1.480.006
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 251,47705
192,33248		 1.485.883
1.558.442
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
 41
 251,33260
 1.488.475
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 250,48930
196,95666		 1.503.754
1.498.948
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Halıcılık ve Kilimcilik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
50		 250,46094
Dolmadı		 1.504.330
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
26		 250,02478
188,58449		 1.512.296
1.592.599
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,21079
194,62472		 1.527.151
1.530.702
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
15		 248,67340
Dolmadı		 1.537.111
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 94+3
80+2		 97
69		 248,64554
Dolmadı		 1.537.635
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
 41
 246,61746
 1.575.842
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
38		 245,16707
Dolmadı		 1.603.640
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
68		 245,12730
Dolmadı		 1.604.387
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
 41
 243,30831
 1.639.872
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
28		 242,38209
Dolmadı		 1.657.920
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 239,37910
 1.718.326
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Tekstil ve Halı Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
30+1		 41
29		 239,29746
Dolmadı		 1.719.996
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
50		 238,79338
Dolmadı		 1.730.359
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
25		 238,17954
Dolmadı		 1.743.232
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
16		 236,26558
Dolmadı		 1.783.292
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
27		 235,13466
Dolmadı		 1.807.470
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
22		 234,53825
Dolmadı		 1.820.513
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
36		 234,48488
Dolmadı		 1.821.643
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
27		 234,12332
Dolmadı		 1.829.380
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
18		 232,47509
Dolmadı		 1.865.298
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu		 İkram Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
9		 232,24188
Dolmadı		 1.870.577
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
15		 232,09627
Dolmadı		 1.873.782
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
15		 231,40522
Dolmadı		 1.889.256
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araban Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
6		 231,05252
Dolmadı		 1.897.191
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
9		 229,99484
Dolmadı		 1.920.994
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 67+2
 69
 227,75389
 1.972.904
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
25+1		 31
12		 225,34242
Dolmadı		 2.030.087
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nurdağı Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 34+1
25+1		 35
11		 222,50786
Dolmadı		 2.098.018
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu		 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
2		 220,95081
Dolmadı		 2.135.930
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nurdağı Meslek Yüksekokulu		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 34+1
25+1		 35
8		 220,12080
Dolmadı		 2.156.522
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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