Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:44

Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Kurum, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve 1987 yılında üniversite tüzel kişiliğini kazanmış olan, Gaziantep'te bulunan bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Gaziantep Üniversitesi taban puanları listesi.