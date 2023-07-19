Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Kurum, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve 1987 yılında üniversite tüzel kişiliğini kazanmış olan, Gaziantep'te bulunan bir devlet üniversitesidir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Gaziantep Üniversitesi taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|170+5
160+4
160+4
160+4
|175
164
164
164
|16.848
14.469
14.100
13.099
|501,07111
444,35133
502,57575
482,89952
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|22.328
18.199
17.800
16.698
|492,78790
436,74165
496,64504
474,80615
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|34.259
29.297
27.900
24.992
|476,78482
418,69718
482,40678
458,97016
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|75.045
71.968
67.800
79.780
|429,79322
368,69425
434,82846
381,72233
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|78.185
67.700
60.900
58.476
|426,53450
372,95575
442,63864
408,19550
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|108.934
97.955
100.000
120.643
|397,50802
344,92141
399,23021
342,18994
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|118.157
130.574
115.000
117.395
|389,65588
319,99563
384,39411
344,81425
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|143.563
167.361
168.000
177.694
|370,39305
297,97269
343,73419
305,56739
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
190+5
|205
205
205
195
|143.886
139.575
142.000
151.821
|370,17795
314,04279
362,28642
320,19161
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
90+3
|93
93
82
93
|184.430
196.773
175.000
182.353
|345,30230
283,67409
339,14861
303,20259
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|203.079
206.804
207.000
218.939
|335,79151
279,28227
321,34968
287,02290
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|208.935
218.955
198.000
190.090
|332,98362
274,34076
325,84564
299,51867
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|223.380
198.158
167.000
157.354
|326,40502
283,05453
344,41615
316,79253
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|226.693
252.393
245.000
243.436
|324,95940
262,06982
303,63456
277,93885
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
25+1
20+1
15+1
|31
26
21
16
|264.979
281.613
266.000
262.210
|309,77825
252,98539
295,33215
271,60669
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
100+3
|93
82
82
103
|266.260
276.627
249.000
245.982
|309,33505
254,46938
302,04613
277,04202
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Optik ve Akustik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|3
2
8
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
—
—
|6
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|283.747
318.037
303.000
290.335
|303,22695
243,08842
282,14637
263,22476
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|6
1
5
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|37
28
69
75
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
60+2
|19
14
18
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|21
21
21
—
|335.044
375.716
422.000
—
|287,61112
227,64322
250,72108
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
20
31
31
|398.743
Dolmadı
400.000
395.978
|271,87531
Dolmadı
255,49028
239,13938
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
16
62
—
|544.692
Dolmadı
530.000
—
|246,71567
Dolmadı
231,15631
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|190+5
190+5
190+5
200+5
|195
195
195
205
|40.358
49.709
24.200
34.866
|410,49570
348,82263
410,91938
390,70915
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|98.064
92.345
95.600
105.766
|379,68152
323,85752
366,28740
345,22118
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|139.754
131.860
132.000
137.544
|362,63835
307,04078
349,99326
331,19331
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|146.238
131.638
83.600
86.923
|360,23674
307,13045
372,14815
354,94561
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|305.268
341.429
269.000
258.432
|318,01999
256,19343
305,50916
294,32567
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|406.542
416.061
364.000
397.636
|300,51751
244,96063
284,39653
267,76819
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|451.861
488.688
481.000
451.995
|293,88816
235,62701
264,15576
259,83233
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|490.967
526.342
553.000
559.762
|288,68202
230,70145
253,94724
246,37455
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|498.253
539.531
580.000
—
|287,73268
228,64891
250,38863
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|502.769
556.373
475.000
476.685
|287,17062
225,30994
265,11904
256,52916
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
75
93
93
|597.250
Dolmadı
605.000
572.934
|276,08530
Dolmadı
247,28320
244,90246
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Tekstil ve Moda Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
26
62
62
|732.179
Dolmadı
742.000
762.324
|262,56417
Dolmadı
231,90014
225,14040
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
15
62
62
|857.045
Dolmadı
700.000
714.793
|251,66496
Dolmadı
236,30824
230,50472
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
12
41
41
|887.884
Dolmadı
814.000
820.571
|249,17989
Dolmadı
225,11196
203,73676
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
7
52
52
|989.587
Dolmadı
776.000
743.560
|241,25654
Dolmadı
228,52019
227,44104
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
—
31
22
|1.063.008
Dolmadı
938.000
Dolmadı
|235,84504
Dolmadı
213,87861
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|19.346
17.216
15.100
16.611
|413,22598
383,08813
402,15219
392,59985
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|33.810
29.951
26.500
27.165
|372,34759
342,22849
361,85498
354,70214
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|9.370
—
—
—
|421,29110
—
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|32.030
21.228
21.200
24.468
|390,62129
355,10750
385,27130
387,42866
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi
| Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|44.541
34.982
32.400
36.807
|381,02084
340,47709
372,63436
376,00854
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|54.650
60.651
50.900
58.994
|374,66605
322,78194
358,15955
361,49394
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|89.718
74.356
58.500
84.976
|357,73919
315,77458
353,38279
349,01716
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
120+3
|111
111
123
123
|131.688
98.484
74.200
79.490
|343,37767
305,53498
344,84941
351,36830
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|176.787
204.840
165.000
166.973
|331,45185
275,46316
312,19996
322,26758
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|204.487
266.838
174.000
176.983
|325,31077
263,29996
309,81720
319,72417
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
120+3
|72
72
82
123
|239.351
182.760
147.000
148.447
|317,94479
280,49227
317,45910
327,28320
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
40+1
—
|36
36
41
—
|268.608
214.622
223.000
—
|313,18904
273,39392
298,06388
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|295.376
382.836
282.000
277.240
|308,81042
245,22335
286,06171
298,36690
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|349.211
347.911
363.000
339.393
|300,67137
250,20255
271,48198
287,51875
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|388.617
408.507
315.000
336.087
|295,20352
241,75373
279,92766
288,05492
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|520.879
485.754
453.000
409.531
|279,14462
231,80179
257,26298
276,54902
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|525.981
546.752
—
—
|276,40839
220,04799
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|548.207
238.471
—
—
|276,15469
268,61681
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|735.818
277.232
—
—
|257,47924
261,44205
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|358,85202
307,97232
|347.125
316.966
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|330,17272
278,89906
|524.942
503.665
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|329,16846
277,06182
|532.481
518.640
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|326,58441
275,55673
|552.415
531.296
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|326,07911
277,02751
|556.340
518.923
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|321,09462
262,73856
|596.980
651.312
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|319,50167
260,60110
|610.690
673.791
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|319,09946
264,13856
|614.169
637.109
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|311,79055
260,85071
|680.665
671.183
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|307,07704
254,77098
|726.441
738.089
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|301,68234
250,94045
|782.611
782.693
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|299,83649
249,13253
|802.426
803.970
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|298,17470
241,29812
|820.588
896.471
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|291,96188
—
|891.321
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|289,90570
232,33388
|916.009
1.002.276
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araban Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|289,15036
239,11765
|925.150
921.910
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|286,70182
240,27965
|955.058
908.457
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,94011
234,11716
|964.699
980.581
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|285,31686
232,07168
|972.622
1.005.518
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|E-Ticaret ve Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|284,93462
218,57122
|977.594
1.182.503
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,58407
240,22509
|995.060
909.124
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
—
|57
—
|280,21283
—
|1.039.243
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|280,15074
226,16361
|1.040.053
1.080.577
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araban Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|276,82225
230,41414
|1.085.411
1.025.967
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|276,79713
231,49604
|1.085.747
1.012.524
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
70+2
|93
72
|275,74860
228,58975
|1.100.345
1.049.156
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,25293
220,13897
|1.107.214
1.161.545
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
70+2
|93
72
|271,60901
221,25572
|1.159.513
1.146.494
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|270,86963
219,04366
|1.170.250
1.176.153
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|269,92211
204,58594
|1.184.399
1.382.901
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|269,36809
214,95442
|1.192.673
1.231.023
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|267,99578
221,41327
|1.213.401
1.144.478
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|267,62414
202,77664
|1.219.055
1.410.555
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|267,16728
214,48865
|1.225.993
1.237.369
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
70+2
|93
72
|266,99341
218,61583
|1.228.660
1.181.885
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|266,67828
222,16644
|1.233.458
1.134.186
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|264,80268
213,43219
|1.262.334
1.252.266
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
—
|47
—
|263,59311
—
|1.281.317
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
70+2
|93
72
|259,75916
210,35911
|1.343.376
1.295.919
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|258,73522
203,31524
|1.360.355
1.402.313
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
60+2
|103
62
|257,71122
208,34527
|1.377.487
1.325.756
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|256,96592
209,01757
|1.389.990
1.315.689
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
—
|36
—
|256,88177
—
|1.391.437
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|255,49110
200,35812
|1.415.485
1.447.769
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|254,92953
—
|1.425.160
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|252,45046
193,07754
|1.468.541
1.549.892
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
40+1
|82
41
|252,23044
201,03207
|1.472.472
1.437.429
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
40+1
|93
41
|252,17526
199,44845
|1.473.493
1.461.784
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|251,80823
—
|1.480.006
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|251,47705
192,33248
|1.485.883
1.558.442
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|251,33260
—
|1.488.475
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|250,48930
196,95666
|1.503.754
1.498.948
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Halıcılık ve Kilimcilik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
50
|250,46094
Dolmadı
|1.504.330
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|250,02478
188,58449
|1.512.296
1.592.599
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,21079
194,62472
|1.527.151
1.530.702
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
15
|248,67340
Dolmadı
|1.537.111
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|94+3
80+2
|97
69
|248,64554
Dolmadı
|1.537.635
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|246,61746
—
|1.575.842
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
38
|245,16707
Dolmadı
|1.603.640
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
68
|245,12730
Dolmadı
|1.604.387
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|243,30831
—
|1.639.872
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
28
|242,38209
Dolmadı
|1.657.920
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|239,37910
—
|1.718.326
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Tekstil ve Halı Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
30+1
|41
29
|239,29746
Dolmadı
|1.719.996
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
50
|238,79338
Dolmadı
|1.730.359
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
25
|238,17954
Dolmadı
|1.743.232
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
16
|236,26558
Dolmadı
|1.783.292
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
27
|235,13466
Dolmadı
|1.807.470
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
22
|234,53825
Dolmadı
|1.820.513
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
36
|234,48488
Dolmadı
|1.821.643
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
27
|234,12332
Dolmadı
|1.829.380
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
18
|232,47509
Dolmadı
|1.865.298
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
|İkram Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
9
|232,24188
Dolmadı
|1.870.577
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
15
|232,09627
Dolmadı
|1.873.782
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
15
|231,40522
Dolmadı
|1.889.256
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araban Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
6
|231,05252
Dolmadı
|1.897.191
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
9
|229,99484
Dolmadı
|1.920.994
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|67+2
—
|69
—
|227,75389
—
|1.972.904
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
25+1
|31
12
|225,34242
Dolmadı
|2.030.087
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nurdağı Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|34+1
25+1
|35
11
|222,50786
Dolmadı
|2.098.018
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
|Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
2
|220,95081
Dolmadı
|2.135.930
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nurdağı Meslek Yüksekokulu
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|34+1
25+1
|35
8
|220,12080
Dolmadı
|2.156.522
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı