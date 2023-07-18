Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|150+4
140+4
130+4
120+3
|154
144
134
123
|29.647
21.730
20.200
18.755
|482,70604
430,56631
493,00128
470,48786
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|41.576
35.011
32.800
28.687
|467,75588
410,61979
476,14474
452,61746
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|115.292
99.757
98.800
122.834
|392,03420
343,38971
400,84212
340,45905
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|185.016
221.653
244.000
260.456
|344,99962
273,23294
304,15489
272,19091
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|190.327
179.284
182.000
192.670
|342,15764
291,89311
334,87747
298,31044
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|207.883
200.864
—
—
|333,48856
281,84059
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
60+2
|2
3
5
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|236.312
227.547
231.000
240.712
|320,91964
270,92772
309,54235
278,88588
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
30+1
|3
5
3
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
30+1
|1
2
5
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|18
31
31
11
|Dolmadı
269.386
292.000
Dolmadı
|Dolmadı
256,65486
285,74384
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
60+2
|22
8
11
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|313.601
321.411
263.000
233.037
|293,77654
242,21886
296,27805
281,62046
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|323.029
296.117
259.000
—
|290,98634
248,91869
298,14833
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
18
31
31
|396.127
Dolmadı
379.000
370.242
|272,45927
Dolmadı
260,33123
244,22392
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
1
21
21
|428.586
Dolmadı
431.000
460.440
|265,70551
Dolmadı
248,65965
226,22724
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
12
31
31
|448.432
Dolmadı
410.000
443.555
|261,88073
Dolmadı
253,29184
230,32024
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
15
52
52
|475.867
Dolmadı
441.000
473.768
|257,04881
Dolmadı
246,73198
219,82396
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
27
41
41
|477.577
Dolmadı
389.000
440.553
|256,76480
Dolmadı
258,08853
230,92193
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
—
26
23
|522.582
Dolmadı
482.000
Dolmadı
|249,77659
Dolmadı
239,07095
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
1
21
18
|562.540
Dolmadı
500.000
Dolmadı
|244,35925
Dolmadı
235,82596
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
—
16
—
|582.780
Dolmadı
529.000
Dolmadı
|241,80121
Dolmadı
231,21204
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
20+1
|31
1
31
13
|605.449
Dolmadı
532.000
Dolmadı
|239,12005
Dolmadı
230,90184
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
1
16
1
|634.171
Dolmadı
578.000
Dolmadı
|235,89532
Dolmadı
224,80275
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|21
—
—
—
|712.612
Dolmadı
—
—
|228,03220
Dolmadı
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|45+2
45+2
45+2
—
|47
47
47
—
|25.637
22.555
18.900
—
|394,83745
365,36017
388,36734
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|43.218
40.071
34.000
33.991
|347,53138
310,62389
337,17971
332,72492
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|48.434
48.421
36.900
37.250
|334,35398
284,71641
327,58663
322,85302
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
80+2
—
—
|93
82
—
—
|49.637
44.403
—
—
|404,65794
352,79135
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|143.122
134.775
138.000
142.837
|361,36355
305,91628
347,63085
329,10655
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|188.860
182.637
133.000
124.439
|346,14133
290,21704
349,40869
336,66289
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|584.050
578.821
598.000
626.475
|277,53842
214,35348
248,16506
239,23480
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
70+2
70+2
70+2
|52
15
72
72
|807.306
Dolmadı
702.000
610.176
|255,86072
Dolmadı
236,04277
240,92171
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|31
5
31
15
|945.379
Dolmadı
917.000
Dolmadı
|244,61879
Dolmadı
216,09780
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
20+1
30+1
|31
1
21
3
|1.056.694
Dolmadı
970.000
Dolmadı
|236,30842
Dolmadı
208,94615
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|31
3
31
13
|1.069.390
Dolmadı
939.000
Dolmadı
|235,38195
Dolmadı
213,69878
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|35+1
35+1
30+1
40+1
|36
1
31
15
|1.141.535
Dolmadı
959.000
Dolmadı
|230,23502
Dolmadı
211,08222
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
12
82
82
|1.162.970
Dolmadı
818.000
808.012
|228,73647
Dolmadı
224,74496
213,65083
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
4
62
62
|1.189.244
Dolmadı
827.000
819.576
|226,89068
Dolmadı
223,92064
204,59453
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
4
62
37
|1.212.052
Dolmadı
952.000
Dolmadı
|225,30395
Dolmadı
212,14524
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|18.199
12.606
16.600
—
|405,60590
368,87489
392,05828
—