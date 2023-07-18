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Haberler Fotohaber Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:49

Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Gaziosmanpaşa üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Tokat'ta yer alan üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023

Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 150+4
140+4
130+4
120+3		 154
144
134
123		 29.647
21.730
20.200
18.755		 482,70604
430,56631
493,00128
470,48786
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 41.576
35.011
32.800
28.687		 467,75588
410,61979
476,14474
452,61746
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 115.292
99.757
98.800
122.834		 392,03420
343,38971
400,84212
340,45905
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 185.016
221.653
244.000
260.456		 344,99962
273,23294
304,15489
272,19091
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 190.327
179.284
182.000
192.670		 342,15764
291,89311
334,87747
298,31044
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 207.883
200.864

 333,48856
281,84059
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
60+2		 2
3
5
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 236.312
227.547
231.000
240.712		 320,91964
270,92772
309,54235
278,88588
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
30+1		 3
5
3
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
30+1		 1
2
5
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 18
31
31
11		 Dolmadı
269.386
292.000
Dolmadı		 Dolmadı
256,65486
285,74384
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
60+2		 22
8
11
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 313.601
321.411
263.000
233.037		 293,77654
242,21886
296,27805
281,62046
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 323.029
296.117
259.000
 290,98634
248,91869
298,14833
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
18
31
31		 396.127
Dolmadı
379.000
370.242		 272,45927
Dolmadı
260,33123
244,22392
Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
1
21
21		 428.586
Dolmadı
431.000
460.440		 265,70551
Dolmadı
248,65965
226,22724
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
12
31
31		 448.432
Dolmadı
410.000
443.555		 261,88073
Dolmadı
253,29184
230,32024
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
15
52
52		 475.867
Dolmadı
441.000
473.768		 257,04881
Dolmadı
246,73198
219,82396
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
27
41
41		 477.577
Dolmadı
389.000
440.553		 256,76480
Dolmadı
258,08853
230,92193
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26

26
23		 522.582
Dolmadı
482.000
Dolmadı		 249,77659
Dolmadı
239,07095
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
1
21
18		 562.540
Dolmadı
500.000
Dolmadı		 244,35925
Dolmadı
235,82596
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21

16
 582.780
Dolmadı
529.000
Dolmadı		 241,80121
Dolmadı
231,21204
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
20+1		 31
1
31
13		 605.449
Dolmadı
532.000
Dolmadı		 239,12005
Dolmadı
230,90184
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
1
16
1		 634.171
Dolmadı
578.000
Dolmadı		 235,89532
Dolmadı
224,80275
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1

 21


 712.612
Dolmadı

 228,03220
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1

1
1
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 45+2
45+2
45+2
 47
47
47
 25.637
22.555
18.900
 394,83745
365,36017
388,36734
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 43.218
40.071
34.000
33.991		 347,53138
310,62389
337,17971
332,72492
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 48.434
48.421
36.900
37.250		 334,35398
284,71641
327,58663
322,85302
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 90+3
80+2

 93
82

 49.637
44.403

 404,65794
352,79135
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 143.122
134.775
138.000
142.837		 361,36355
305,91628
347,63085
329,10655
Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 188.860
182.637
133.000
124.439		 346,14133
290,21704
349,40869
336,66289
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 584.050
578.821
598.000
626.475		 277,53842
214,35348
248,16506
239,23480
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
70+2
70+2
70+2		 52
15
72
72		 807.306
Dolmadı
702.000
610.176		 255,86072
Dolmadı
236,04277
240,92171
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
5
31
15		 945.379
Dolmadı
917.000
Dolmadı		 244,61879
Dolmadı
216,09780
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
20+1
30+1		 31
1
21
3		 1.056.694
Dolmadı
970.000
Dolmadı		 236,30842
Dolmadı
208,94615
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
3
31
13		 1.069.390
Dolmadı
939.000
Dolmadı		 235,38195
Dolmadı
213,69878
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 35+1
35+1
30+1
40+1		 36
1
31
15		 1.141.535
Dolmadı
959.000
Dolmadı		 230,23502
Dolmadı
211,08222
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
12
82
82		 1.162.970
Dolmadı
818.000
808.012		 228,73647
Dolmadı
224,74496
213,65083
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
4
62
62		 1.189.244
Dolmadı
827.000
819.576		 226,89068
Dolmadı
223,92064
204,59453
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
4
62
37		 1.212.052
Dolmadı
952.000
Dolmadı		 225,30395
Dolmadı
212,14524
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 18.199
12.606
16.600
 405,60590
368,87489
392,05828
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