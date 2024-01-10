Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:38
GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?
Hafta içi her gün Kanal D'de Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü de rekabet rüzgarları esiyor. 4 farklı gelinin yemeklerinin yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Hafta sonunda toplanan puanlarla en yüksek puana ulaşan 5 bilezik kazanırken en düşük puanın sahibi yarışmaya veda ediyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 10 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?