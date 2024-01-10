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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:38

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

Hafta içi her gün Kanal D'de Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü de rekabet rüzgarları esiyor. 4 farklı gelinin yemeklerinin yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Hafta sonunda toplanan puanlarla en yüksek puana ulaşan 5 bilezik kazanırken en düşük puanın sahibi yarışmaya veda ediyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 10 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

Bugün 1298.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada bugünün çeyrek altın kazanan gelini araştırılıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA 1298.BÖLÜM

Gülenay'ın kayınvalidesi Seycan Hanım, günün yemeğini tadıyor ve şoke eden bir karar alıyor. Nursel Ergin'e, yemekleri beğenmediğini ve oluyorsa puan vermeyeceğini söylüyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

Bölüm henüz sona ermediği için çeyrek altın kazanan gelin belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bölüm henüz sona ermediği için puan durumu belli değil. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK ÇARŞAMBA👰🍝 | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kazanan kim? Puan durumu ne, günün birincisi kim?
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