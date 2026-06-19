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GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 16:56
GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarının yarışma programı Gelinim Mutfakta, heyecan dolu bir haftayı geride bırakarak hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinlerin mutfaktaki yeteneklerini, kayınvalidelerin ise puanlamalarını konuşturduğu yarışmada, 15 altın bileziğin sahibi ve elenen yarışmacı belli oldu. Peki, 19 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu?