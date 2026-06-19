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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 16:56

GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının yarışma programı Gelinim Mutfakta, heyecan dolu bir haftayı geride bırakarak hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinlerin mutfaktaki yeteneklerini, kayınvalidelerin ise puanlamalarını konuşturduğu yarışmada, 15 altın bileziğin sahibi ve elenen yarışmacı belli oldu. Peki, 19 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu?

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GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi gününden itibaren toplanan puanların açıklandığı finalde heyecan giderek artıyor. 19 Haziran Cuma 2026 tarihli bölümde haftanın birincisi belli oldu. İşte, günün finalinde 15 altın bileziği kazanan ve yarışmaya veda eden gelin...

GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA YARIM ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Bu haftanın hem yarım altın kazanan ve 1 puan farkla bu haftanın birinci ve 15 bileziğin sahibi Tuğba gelin oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta en düşük puanı toplayan Gülden, Gelinim Mutfakta yarışmasına veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN CUMA | Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU (19 HAZİRAN CUMA)

  • TUĞBA – 19/69 PUAN
  • AYSUN- 18/68 PUAN
  • GÜLDEN- 15/51 PUAN
  • CEMİLE- 9/55 PUAN

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