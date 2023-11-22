Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:53
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
11:53
GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Kanal D ekranlarının gündüz kuşağının vazgeçilmez yarışmalarından olan Gelinim Mutfakta bugün heyecanlı anlar yaşanacak. Yeni bölümü izleyemeyen ve kaçıranlar için günün kazananı ve ayrıntıları her gün Sabah.com.tr'den açıklanıyor. Gelin ve kayınvalidelerin zaman zaman atıştığı yarışma, kimi zaman da duygusal anlara sahne alıyor. Bugün yayınlanan bölümde gelinler arasında duygusal sahneler yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu...