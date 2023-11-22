GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta çeyrak altını kim kazanacak? Haftanın 3. gününde kıyasıya yarışacak olan gelinler, bugün yüksek puanları toplaması sonucunda haftanın finalini garantileyebilecekler. Hafta ortasında alınan puanlar Cuma günü gerçekleşecek olan finalin birincisini belirlemede büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta bugün kazanan isim...