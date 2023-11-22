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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 11:53

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağının vazgeçilmez yarışmalarından olan Gelinim Mutfakta bugün heyecanlı anlar yaşanacak. Yeni bölümü izleyemeyen ve kaçıranlar için günün kazananı ve ayrıntıları her gün Sabah.com.tr'den açıklanıyor. Gelin ve kayınvalidelerin zaman zaman atıştığı yarışma, kimi zaman da duygusal anlara sahne alıyor. Bugün yayınlanan bölümde gelinler arasında duygusal sahneler yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta çeyrak altını kim kazanacak? Haftanın 3. gününde kıyasıya yarışacak olan gelinler, bugün yüksek puanları toplaması sonucunda haftanın finalini garantileyebilecekler. Hafta ortasında alınan puanlar Cuma günü gerçekleşecek olan finalin birincisini belirlemede büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta bugün kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta iki gün üst üste çeyrak altını Yeşim kazandı. Bugün kimin alacağı merak konusu oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN DURUMU

YEŞİM: 18

TUĞBA: 16

GİZEM: 12

ALEYNA: 9

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
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GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 👰🏻 | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
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