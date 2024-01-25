GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?

Gelinim mutfakta 1309. bölüm ile ekranlarda! Hafta finaline 1 gün kala, puanların büyük önem arz ettiği günde kayınvalideler gelinlerini bulmak için çabalarken, bir yandan da doğru hamleler kullanarak diğer gelin adaylarına puan verecek. Günün kazanan ismi final yolunda bir adım öne olacak. İşte, Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi!