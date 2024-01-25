Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
13:51
GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise yapılan yemekleri tadarak puanladığı yarışmada günün kritikleri başladı. Tadım yaparak kendi gelinini bulmak isteyen kayınvalideler finale sayılı gün kala çeyrek altını almak istiyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 25 Ocak günün özeti ve puan durumu!