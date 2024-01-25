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Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 13:51

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise yapılan yemekleri tadarak puanladığı yarışmada günün kritikleri başladı. Tadım yaparak kendi gelinini bulmak isteyen kayınvalideler finale sayılı gün kala çeyrek altını almak istiyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 25 Ocak günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?

Gelinim mutfakta 1309. bölüm ile ekranlarda! Hafta finaline 1 gün kala, puanların büyük önem arz ettiği günde kayınvalideler gelinlerini bulmak için çabalarken, bir yandan da doğru hamleler kullanarak diğer gelin adaylarına puan verecek. Günün kazanan ismi final yolunda bir adım öne olacak. İşte, Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi!

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?

GELİNİM MUTFAKTA 1309. BÖLÜM

"Melahat'ın en mutlu günü!"

İmkansızlıklar yüzünden giyilemeyen gelinlik giyiliyor ve Melahat'ın, eşi ile birlikte güzel bir anısı oluyor. Sonrasında babası ile ilgili anlattıkları ise, herkesi hüzne boğuyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK'TA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 25 Ocak'ta en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki güz kazanan gelin Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?

25 OCAK PUAN DURUMU

Günün puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak, 24 Ocak puan tablosu ise şu şekildeydi:

YEŞİM: 14

TUĞBA:12

MELAHAT: 13

SELDA: 4

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı, hangi gelin adayı?
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