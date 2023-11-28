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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:42

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı sorusunun yanıtı bugün için araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programı, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yapımda her gün bir çeyrek altın sahibini buluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri ise 28 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı sorularına yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi merak ediliyor. Çeyrek altını kazanan yarışmacı son dakika bugün açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, 28 Kasım 2023 puan durumu ile yanıtlar…

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan durumu araştırılmaya başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği gelin kaynana yarışması, hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gün boyunca tezgah başında tüm hünerlerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim, çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Programın takipçileri ise Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin sorularını yanıt arıyor. Çeyrek altını kazanan isim bugün son dakika belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 28 Kasım 2023 puan durumu ile gün birincisi…

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

28 KASIM 2023 | GELİNİM MUFTAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak gün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan isim TUĞBA olmuştu.

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GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak 27 Kasım PAzartesi gününe ait puan durumu şöyle:

TUĞBA: 17

YEŞİM: 14

ALEYNA: 11

GİZEM: 11

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olarak, 10 altın bileziği kazanan isim Yeşim olurken, kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en düşük puanları alarak yarışmaya veda eden isim Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?
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