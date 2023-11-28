GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:42

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı sorusunun yanıtı bugün için araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programı, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı yapımda her gün bir çeyrek altın sahibini buluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri ise 28 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı sorularına yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi merak ediliyor. Çeyrek altını kazanan yarışmacı son dakika bugün açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, 28 Kasım 2023 puan durumu ile yanıtlar…