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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:57

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın finaline kısa süre kala rekabetin dozu hat sahaya ulaştı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele haftanın üçüncü gününde devam ediyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 28 Şubat çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan formatta gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 28 Şubat çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 28 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor. Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2024 çeyrak altını kazanan isim sorgulanıyor.

Gelinim Mutfakta 1333. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor.

Gün toplamında kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 28 ŞUBAT PUAN DURUMU

28 Şubat Çarşamba puan durumu henüz belli olmadı.

TUĞBA-

ŞAFAK-

GÖZDE-

YEŞİM-

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 28 Şubat çeyrak altını kazanan isim Şafak oldu.

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