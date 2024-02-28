Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan formatta gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 28 Şubat çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…