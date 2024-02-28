Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:57
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ile günün birincisi
Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın finaline kısa süre kala rekabetin dozu hat sahaya ulaştı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele haftanın üçüncü gününde devam ediyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 28 Şubat çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...