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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:52

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu sorusu 29 Kasım tarihinde yanıt arıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler, gün birincisinin açıklanma anını kaçırması sonucunda çeyrek altını kazanan isim kim oldu arama motorlarında araştırıyor. Haftanın 3. Gününde gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler ise gelinlerini bularak yüksek puanı vermek için mücadele edecek. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 29 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele devam edecek. Hafta ortasında alınan puanlar Cuma günü gerçekleşecek olan finalde çok etkili olacak. Gelinler günün yemeğini hazırlarken, kayınvalideler ise gelinlerinin yaptığı yemeği bularak en yüksek puanı vermek için çabalayacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrak altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Kasım gün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 1268. bölümü ile bugün ekranlara geldi. Haftanın 3. gününde çeyrak altını kazanan isim kim oldu henüz açıklanmadı.

Açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan durumu şöyle;

MELEK: 17

YEŞİM: 16

ALEYNA: 15

TUĞBA: 4

29 Kasım puan duurmu ise henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?
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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?
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