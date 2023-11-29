Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:52

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 29 KASIM || Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu sorusu 29 Kasım tarihinde yanıt arıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler, gün birincisinin açıklanma anını kaçırması sonucunda çeyrek altını kazanan isim kim oldu arama motorlarında araştırıyor. Haftanın 3. Gününde gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler ise gelinlerini bularak yüksek puanı vermek için mücadele edecek. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 29 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...