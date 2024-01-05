GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününe gelindi. Haftanın finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, bir kişi kazanırken bir kişi ise yarışmaya veda edecek. Tüm hafta heyecanla beklenen elemede hangi gelin adayı veda edecek merak ediliyor. Bugün heyecanın dorukta olduğu bir bölüm izleyiciyi karşılayacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?