GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:18
Gelinim Mutfakta bugün haftanın finali ile ekranlara gelecek. Hafta içi çeyrek altın dağıtan yarışma, bugün 10 altın bilezik verecek. Nursel Ergin'in açıklamasıyla Gelinim Mutfakta tarihinde dört hafta üst üste bilezik alan yarışmacı hiç olmadı. Bu durumda 3 haftadır üst üste kazanan Yeşim'in bugün kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu. Hafta finalinde heyecan dolu anlar yaşanıyor. 10 altın bilezik kimin kollarını süsleyecek? Kim elenip hayallerine veda edecek?