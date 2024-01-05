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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:18

GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta bugün haftanın finali ile ekranlara gelecek. Hafta içi çeyrek altın dağıtan yarışma, bugün 10 altın bilezik verecek. Nursel Ergin'in açıklamasıyla Gelinim Mutfakta tarihinde dört hafta üst üste bilezik alan yarışmacı hiç olmadı. Bu durumda 3 haftadır üst üste kazanan Yeşim'in bugün kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu. Hafta finalinde heyecan dolu anlar yaşanıyor. 10 altın bilezik kimin kollarını süsleyecek? Kim elenip hayallerine veda edecek?

GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününe gelindi. Haftanın finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, bir kişi kazanırken bir kişi ise yarışmaya veda edecek. Tüm hafta heyecanla beklenen elemede hangi gelin adayı veda edecek merak ediliyor. Bugün heyecanın dorukta olduğu bir bölüm izleyiciyi karşılayacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta 1295. Bölüm

Gelinim Mutfakta 1295. bölümde Yeşim 10 altın bileziği alırsa 4 hafta bilezik kazanan yarışmacı olacak!

Hafta finalinde heyecan dolu anlar yaşanıyor. 10 altın bilezik kimin kollarını süsleyecek? Kim elenip hayallerine veda edecek?

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GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim mutfakta da haftanın ilk gün kazananı; Aleyna

İkinci gün kazananı; Yeşim

Üçüncü günün kazananı; Tuğba olurken,

Dördüncü gün kazananı ise yine Tuğba oldu.

Haftanın finalinde ise çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI, HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan isim henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK CUMA 👉Haftanın finali 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta elenen isim Gamze olmuştu ve yerine Gülenay gelmişti.

Bugün ise elenen isim henüz açıklanmadı!

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