Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:50
GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin ise puanladığı yarışmada heyecan dorukta. Bugünkü bölümde Senem Hanım'ın baygınlık geçirmesi herkesi korkutuyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 6 Mart günün özeti ve puan durumu!