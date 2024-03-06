GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin; Tuğba

Haftanın ikinci gününde ise kura sonucunda kazanan gelin yine Tuğba oldu.

Haftanın üçüncü gününde ise Gelinim Mutfakta'da kıyasıya gerçekleşen mücadele sonucunda Çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.