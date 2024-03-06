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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:50

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin ise puanladığı yarışmada heyecan dorukta. Bugünkü bölümde Senem Hanım'ın baygınlık geçirmesi herkesi korkutuyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 6 Mart günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?

Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Bugün alının puanlar hafta finali için oldukça önemli olacak. 10 altın bileziğe giden yolda her gün gelinler bir çeyrek altın alarak ilerliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA 1338. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1338. bölümde, Senem Hanım'ın baygınlık geçirmesi herkesi çok korkutuyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin; Tuğba

Haftanın ikinci gününde ise kura sonucunda kazanan gelin yine Tuğba oldu.

Haftanın üçüncü gününde ise Gelinim Mutfakta'da kıyasıya gerçekleşen mücadele sonucunda Çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

  • TUĞBA
  • YEŞİM
  • RABİA
  • GÖZDE
GELİNİM MUTFAKTA 6 MART PUAN DURUMU | Kritik dakikalar… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazanacak?
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