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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 01:00

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında yayına verdiği yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada günün birincisi son dakika sunucu Nursel Ergin açıklaması ile belli oluyor. Günün en başarılı yarışmacısı çeyrek altın almaya hak kazanacak. Haftanın finalinde ise 5 günlük toplam puanı diğer gelinlerden yüksek olan gelin 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, 27 Aralık 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte detaylar.

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2023 günün birincisi son dakika açıklandı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programında günün birincisi kim oldu merak ediliyor. Sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada gün birincisine çeyrek altın verilirken haftanın finalinde ise 10 altın bilezik hak sahibi buluyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte 27 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışması programı, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK ÇEYREK ALTINI KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı belli oldu.

Günün birincisi GAMZE oldu.

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

EKSİ İKİ CEZA PUANINI KİM ALDI?

Bugün yayınlanan bölümde hata yapması nedeniyle -2 ceza puanı alan gelini ALEYNA oldu.

GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU

GAMZE: 17 puan

TUĞBA: 16 puan

ALEYNA: 7 puan

YEŞİM: 6 puan

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