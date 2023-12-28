GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışması programı, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.