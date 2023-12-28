Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
01:00
GELİNİM MUTFAKTA bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı? Gelinim Mutfakta 👰 27 Aralık puan durumu ile KAZANAN GELİN belli oldu!
Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında yayına verdiği yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada günün birincisi son dakika sunucu Nursel Ergin açıklaması ile belli oluyor. Günün en başarılı yarışmacısı çeyrek altın almaya hak kazanacak. Haftanın finalinde ise 5 günlük toplam puanı diğer gelinlerden yüksek olan gelin 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, 27 Aralık 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte detaylar.