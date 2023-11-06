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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:21

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılarla yeni haftaya başladı. Kayınvalidelerden en fazla puanını alan gelinine çeyrek altını almaya hak kazanan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Yarışmacıların kazandıkları her bir çeyrek haftanın finalindeki 10 altın bileziği kazanma şansını artıyor. Geçen hafta yayımlanan haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi Yeşim gelin olurken yarışmaya veda eden isim ise Ezgi gelin olmuşu. Peki, 6 Kasım Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 6 Kasım çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? İşte, yeni yarışmacılar ve günün kazanan ismi...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILAR DAHİL OLDU

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor. Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil olurlar.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde kayınvalidelerden en düşük puan alarak veda eden isim Ezgi gelin olmuştu.

Veda eden yarışmacının ardından yarışmaya yeni gelin ve kayınvalidenin ismi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenektir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığımda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM 2023 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Puan durumu belli olunca haberimize eklenecektir.

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