Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeni yarışmacı katıldı! İşte Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu

Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:21

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılarla yeni haftaya başladı. Kayınvalidelerden en fazla puanını alan gelinine çeyrek altını almaya hak kazanan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Yarışmacıların kazandıkları her bir çeyrek haftanın finalindeki 10 altın bileziği kazanma şansını artıyor. Geçen hafta yayımlanan haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi Yeşim gelin olurken yarışmaya veda eden isim ise Ezgi gelin olmuşu. Peki, 6 Kasım Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...