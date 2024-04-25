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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:21

Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada heyecan dorukta. Haftanın dördüncü gününde gelinler finale bir gün kala kıyasıya yarışa devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde kıyasıya yarış devam ediyor. Gelinler kendi aralarında rekabeti sürdürürken, kayınvalideler de tadım yaparak kendi gelinlerini bulmaya çalışıyor. Bugün hangi gelin çeyrek altını alacak araştırılıyor. İşte, 25 Nisan Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi!

Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN

Gelinim Mutfakta 1374. bölüm yayınında Seda, kayınvalidesinden pirzola mı saklıyor?

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı finale bir gün kala gelin adayları puanları topluyor. En yüksek puanı alan hafta finalinde bileziklere bir adım daha yaklaşıyor.

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Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde çeyrek altın kazanan isim DAMLA oldu.

Bugün -2 ceza puanı alan isim BURÇİN oldu!

Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN PUAN DURUMU

  1. DAMLA 14
  2. SEDA 14
  3. YEŞİM 13
  4. BURÇİN 10

Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
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