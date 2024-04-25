Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
16:21
Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada heyecan dorukta. Haftanın dördüncü gününde gelinler finale bir gün kala kıyasıya yarışa devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu!