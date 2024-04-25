Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi belli oldu! 25 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde kıyasıya yarış devam ediyor. Gelinler kendi aralarında rekabeti sürdürürken, kayınvalideler de tadım yaparak kendi gelinlerini bulmaya çalışıyor. Bugün hangi gelin çeyrek altını alacak araştırılıyor. İşte, 25 Nisan Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi!