Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?

Gelinim Mutfakta da bu hafta beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yarışmanın başından beri yer alan o iki gelin adayı ayrılma kararı aldıklarını net olarak açıkladı. Bu karar izleyicide şok etkisi yaratsa da asıl gelişmeler yayınlanan yeni bölümle kesinliğe kavuşacak. Gelinlerin yarışmadan çekilme kararında yönetim ne karar verecek? İşte, Gelinim Mutfakta hangi gelinler yarışmadan çekilme kararı aldı sorusunun yanıtı...