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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 16:39

Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?

Gelinim Mutfakta da beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başından beri yarışmaya renk katan iki gelin adayı yarın yayınlanacak olan 1269. bölüm fragmanında kayınvalideleri yüzünden çekilme kararı aldıklarını bildirdi. Kararı açıklayan Nursel Ergin konu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta hangi gelinler yarışmadan çekilme kararı aldı? İşte, Şok gelişme o gelinler yarışmayı bırakacak mı?

Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?

Gelinim Mutfakta da bu hafta beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yarışmanın başından beri yer alan o iki gelin adayı ayrılma kararı aldıklarını net olarak açıkladı. Bu karar izleyicide şok etkisi yaratsa da asıl gelişmeler yayınlanan yeni bölümle kesinliğe kavuşacak. Gelinlerin yarışmadan çekilme kararında yönetim ne karar verecek? İşte, Gelinim Mutfakta hangi gelinler yarışmadan çekilme kararı aldı sorusunun yanıtı...

Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?

ŞOK GELİŞME! O GELİNLER YARIŞMAYI BIRAKACAK MI?

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adayları arayan Gelinim Mutfakta'da 1269. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Yayınlanan fragmanda Yeşim Öksüz ve Tuğba Erurul çekilme kararı aldıklarını açıkladı!

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Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?

YÖNETİM NE KARAR VERECEK?

Yeşim Öksüz ve Tuğba Erurul, kaynanalarının yazışmalarını dinledikten sonra şok bir karar alıyorlar. Gelinleri çekilme kararını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki, yönetim ne karar verecek?

Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?

KANAL D GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN

Gelinim Mutfakta1269. Bölüm Fragmanı yayımlandı!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?
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