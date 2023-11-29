Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
16:39
Gelinim Mutfakta izleyicilerini üzen ŞOK GELİŞME! O gelinler yarışmayı bırakacak mı, hangi gelinler yarışmadan çekilecek?
Gelinim Mutfakta da beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başından beri yarışmaya renk katan iki gelin adayı yarın yayınlanacak olan 1269. bölüm fragmanında kayınvalideleri yüzünden çekilme kararı aldıklarını bildirdi. Kararı açıklayan Nursel Ergin konu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta hangi gelinler yarışmadan çekilme kararı aldı? İşte, Şok gelişme o gelinler yarışmayı bırakacak mı?